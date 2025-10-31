few clouds
(ВИДЕО) (ФОТО) ЏОН БОН ЏОВИ: "МА, НЕКА ИДЕ ДОЂАВОЛА СВЕ" Рок суперстар рекао своје о старењу и естетским захватима

31.10.2025. 13:35
Пише:
Дневник
Извор:
Б 92
Фото: youtube prinstcrin/ TODAY

Џон Бон Џови недавно је гостовао у подкасту „Хао ту фејл“ ("How to Fail"), где је причао о естетским захватима и старењу.

Признаје да није прибегао пластичној хирургији, како би одржао младолик изглед, али му, каже, недостаје боја и некадашњи волуме у коси.

"Добро се носим с процесом старења, никада нећу ићи на операције, коса ми је седа и барем је још увек имам", изјавио је Џон, те открио свој став о естетским зхватима.

"Нисам имао операције, захвате, инјекције ботокса, операције очију или усана, или шта већ све данас раде људи. Ништа од тога ме не занима, нити бих то урадио себи."

Легендарни рок музичар истакао је да је "морао да се помири са чињеницом да има седу косу". Иако су његови стилисти покушавали да му наметну идеју фарбања косе, каже Џон, он ју је одмах одбацио као могућност.

"Мрзим фарбање косе. Самим тим сам пре неких 12, 13 година једноставно рекао: 'Ма, нека иде дођавола све'. Нисам то хтео да урадим и тако сам морао да се помирим са старењем", додао је.

 

Током интервјуа, осврнуо се на свој изглед у млађим данима.

"Гледам своје фотографије сада и нисам срећан. Гледам фотке где сам имао 30, 40, чак и 50 година и говорим себи: 'Да, радије бих тако изгледао', али не изгледам."

Ипак, здравље му је на првом месту, те се нада да ће још дуго да живи - посебно сада кад је постао деда.

 

Б 92

