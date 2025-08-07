(ВИДЕО) ВИДОВЊАК "НОВИ НОСТРАДАМУС" ДАО ШОК ПРЕДВИЂАЊЕ ЗА ОВУ ГОДИНУ Ситуација у две земље се погоршава, један од најпознатијих парова ће се развести
Видовњака Крега Хамилтона-Паркера медији у Великој Британији називају „новим Нострадамусом“, јер је наводно предвидео долазак Доналда Трампа на власт, излазак Уједињеног Краљевства из Европске уније, пандемију короне, смрт краљице Елизабете II…
Овај 70-годишњак практикује „психичку уметност“ од својих раних 20-их након што су га инспирисали Нади астролози током посете Индији, у међувремену је написао неколико књига, чест је гост у медијима, а ради заједно са својом супругом Џејн, која је такође „медијум“.
Сад је поделио своје прогнозе за 2025. годину за Метро, преноси нова.рс.
„Ово ће бити политички незгодна година у Великој Британији“, тврди Хамилтон-Паркер.
„Недавно сам имао визију да је Кир Стармер избачен из владе. Мислим да ће Ивет Купер тада ступити на место премијера на неко време.
Турбулентна година за британску краљевску породицу
И за краљевску породицу биће турбулентна година, посебно за славни пар који се сад нашао и на Трамповој мети.
„Хари и Меган ће се развести“, каже Хамилтон-Паркер.
„Хари ће напустити САД и вратити се у Велику Британију, али ц́е имати више улоге испод радара. Чарлс ће га дочекати раширених руку и опростити му. Са Вилијамом ће за то бити потребно више времена. Чарлсу ће изгледа бити добро ове године, али Камила ће имати више здравствених проблема.“
Додао је да би принц Ендрју могао да буде још више отуђен од остатка краљевске породице.
Атентати на Трампа
Према Креговим речима, у САД ће такође бити пуне драме, док се земља припрема за друго Трампово председништво.
„Имам визију Трампа како излази из аута и на њега пуцају, тако да је још један покушај убиства у плану ове године. Опет ће преживети атентат, па ће многи Американци осетити да имају јаког председника. Проблем који видим је да се однос Трампа и Илона Маска брзо погоршава.“
„Видим и много протеста због контроверзних политика које су усвојене. Мислим да ћемо видети пробуђена правила и законе, подизање мексичког зида и уклањање великог броја илегалних имиграната“, наводи видовњак, а очекује и смрт једног од најомраженијих људи у шоу бизнису.
„Харви Вајнстин ће умрети, а биће још скандала са славним личностима повезаним са Пи Дидијем.“
Иначе, Вајнстин је у децембру хитно хоспитализован, а за Дидија је стигла још једна тужба.
Могућ споразум између Израела и Палестине
Што се тиче светске политике, Крег предвиђа да ће се тензије наставити између Кине и Тајвана.
Он је додао да верује да ће САД такође покушати да посредују у споразуму између Украјине и Русије, као и Израела и Палестине, који би могао да доведе до мира у тој области.
Али напетост између Ирана и Израела ће се погоршати, каже Крег.