(ВИДЕО) ЖЕНЕ БАЦАЈУ ОВАЈ ПАПИРИЋ СА УЛОЖАКА Има важну улогу, а снимак са друштвених мрежа објаснио коришћење

Тако су баш ових дана многе жене откриле заблуду везану уз кориштење хигијенских уложака. За већину жена они су саставни део живота па би се могло претпоставити да све знају како се правилно користе. Међутим, показало се да улошци имају скривене функције које заправо требају олакшати њихово кориштење, но чини се како већина за њих не зна.

Жене током живота имају око 468 менструација, а број уложака које притом потроше вишеструко је већи. Да ли је могуће да поред толико честе употребе све време ова хигијенска средства користимо погрешно? Многе жене су се то запитале након што су на популарној друштвеној мрежи X виделе видео у којем корисница показује мало познати трик за кориштење хигијенских уложака с крилцима.

Када их одмотате, танак комад папира држи лепљиви део крилаца, који се причвршћује за доњи веш. Већина жена једноставно баци овај папир, но показало се да он има више од једне функције.

Oh😭😭🤦‍♀️.. so I’ve done it wrongly all my life ?? oh 😂😂 pic.twitter.com/QC5AJGll7W

