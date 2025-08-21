overcast clouds
ЗА ОВА ТРИ ХОРОСКОПСКА ЗНАКА ПОЧИЊЕ НАЈСРЕЋНИЈИ ПЕРИОД Сад је њихово време да засијају, враћају се на врх

21.08.2025.
Хороскоп
Фото: Илустрација/ Canva

Радост се коначно враћа у живот три хороскопска знака!

Према астрологу Руби Миранди од 21. августа 2025, три хороскопска знака коначно излазе из тмурног периода. Радост, позитивна енергија и срећа враћају се у њихове животе захваљујући Месецу у Лаву. Када 20. августа Месец уђе у знак Лава, све почиње да делује мало светлије, живље, радосније. Овај астролошки транзит доноси полет, храброст, жељу за животом и коначно ослобађање од негативности. За три хороскопска знака, ово је дан када се радост враћа након дужег периода стагнације и унутрашње борбе. Време је за прославу!

Рак

Време је да се одморите и поново осетите срећу. Предуго сте се трудили, улагали у све осим себе и сада је тренутак када поновно откривате чисту радост. Осетићете потребу да изађете, видите драге људе, смејете се без разлога. Током Месеца у Лаву, све што вам треба јесте присуство неког ко вас разуме. И чим то добијете, схватићете колико вам је фалила ова безбрижност. Ракови, овај дан је ваш. Искористите га да се напуните позитивном енергијом и не заборавите колико вредите.

Лав

Сунце и Месец истовремено у вашем знаку значе само једно – ваш повратак на врх! Лавови, након периода сумње и затварања, коначно се будите пуни живота, осмеха и инспирације. Бићете главна звезда сваког догађаја и зрачити енергијом која се не може игнорисати. Људи ће желети да буду око вас и ви ћете им дати разлог да се и они насмеју. Тешки дани су иза вас. Време је да славите живот и поделите радост са свима који вас воле.

Девица

Више нема повлачења, време је за сјај! Девице су познате по томе што раде у тишини, али од 21. августа излазите из сенке. Током Месеца у Лаву, долазите у центар пажње и то вам прија више него што бисте признали. Осећај признања, захвалности и позитивне повратне енергије вас подиже. И не, није то жеља за одобравањем, већ једноставно уживате у тренутку када вас други виде онако како ви знате да вредите, пише "Your Танго". Осећаћете се здраво, освежено, и емотивно стабилно. После дужег периода стреса, коначно сте слободни да се радујете ситницама.

