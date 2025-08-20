СТИЖЕ АСТРОЛОШКА КАТАКЛИЗМА Ова три знака у наредна 72 сата морају да донесу важне одлуке
У наредна 72 сата три хороскопска знака наћи ће се у ситуацији да морају да донесу важне одлуке које ће одредити њихов наредни период.
Пред њима су прекретнице у послу, односима и личном развоју, а од брзине и одлучности зависиће какав ће исход имати.
Ован
Ован је у овом периоду суочен са ситуацијама које захтевају храброст и брзу реакцију. Било да се ради о послу, финансијама или личним односима, Овнови осећају да немају више простора да одлажу. Управо сада је моменат да пресеку и крену напред.
Бик
Код Бикова се отварају прилике које могу да утичу на даљи правац каријере или приватног живота. Интуиција им је јака, али ће морати да изађу из зоне комфора и да јасно одлуче шта желе. Кључне одлуке се везују за креативне пројекте, посао и односе који им доносе сигурност.
Близанци
Близанци улазе у дане у којима породичне и емотивне теме постају приоритет. Осећај да морају да преузму одговорност или да реше нешто што се дуго одлагало биће врло јак. Донете одлуке сада могу променити динамику у дому, али и олакшати односе са блиским људима.