НАЈСТАРИЈА ОСОБА НА СВЕТУ НАПУНИЛА 116 ГОДИНА Преживела корону, надживела супруга и децу

21.08.2025. 09:22 09:29
Дневник
Танјуг
Фото: Илустрација/ Canva

Британка Етел Кејтерем за коју се верује да је најстарија особа на свету, напунила је данас 116 година.

Она ће свој рођендан провести "мирно" са најближима, како би могла да ужива у овом дану "својим темпом", саопштила је њена породица.

Кејтерем, која живи у дому за старе у Сарију, као најстарија особа у Британији, са 115 година, у мају, постала је и најстарија особа на свету, после смрти једне бразилске часне сестре која је држала тај рекорд, преноси Скај њуз.

Рођена у Хемпширу 21. августа 1909. године, и најмлађа је особа која је крунисана за најстарију жену на свету од 2013. године.

Она је такође међу најстаријим преживелима од коронавируса, јер се заразила са 110 година 2020. године.

Кејтерем је над‌живела свог супруга Нормана, који је умро 1976. године, и своју децу, Џем и Ен, који су умрли почетком 2000-их, односно 2020. године.

Одбијајући изјаве за медије, поручила је да би свака порука или контакт од краља Чарлса био „њен једини уступак“, наводи Скај њуз.

рођендан
