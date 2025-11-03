ЖЕЛИТЕ ЦРНУ МАЧКУ КАО ЉУБИМЦА? Припремите се за чаролију, збрку и… разговор са истобојном мајицом!
Кад будући власник кућног љубимца одлучи да црна мачка уђе у његов дом, то је знак да је воли и жели управо њу.
Свака мачка је мистериозна и шармантна, али је мачка црне боје специфична, иако није чест избор љубитеља, па власници који удомљавају или на други начин набављају управо њу показују да немају предрасуде и не обраћају пажњу на приче које о овој мачки вековима круже.
Зато је једна власница црне мачке осмислила духовиту листу предности и мана којом је пожелела да укаже будућим власницима који су разлози „за”, а који „против” поседовања црне мачке.
Предност: Црна мачка изоштрава власникова чула
Како каже власница црне мачке, кад доведете ову животињу у дом, ваша чула ће постати јача, посебно вид и слух, и моћи ћете да детектујете и најмањи покрет ваше црне кућне мезимице, као и готово нечујни звук њених шапа које додирују подове.
Мана: Замена неживих предмета са мачком
Нажалост, чак и са изоштреним чулима, ухватићете себе како разговарате са црном мајицом коју сте оставили у углу собе или гомилом црних каблова испод вашег радног стола. То је неизбежно, и што пре то прихватите, пре ћете моћи да кренете даље.
Предност: Бићете корак испред свих у „Ноћи вештица”
Црна мачка је основни „реквизит” када је у питању минула „Ноћ вештица”, а једина разлика је у томе што се овај „украс” не враћа у кутију.
Мана: Биће вам потребно више меморије за телефон
Иако свакодневно виђате своју црну мачку, она вам никада неће постати мање драга и слатка, што значи да ћете морати да надоградите меморију у телефону да бисте је стално сликали.
Предност: Црна мачка иде уз све
Црне мачке су савршен додатак јер се слажу уз све, тврди ова власница.
Мана: Пожелећете да имате више од једне мачке
Ако предуго гледате у очи своје мачке за време пуног месеца, сасвим сигурно ћете пожелети да у дом доведете још једну црну мачку, и ускоро ћете бити бројчано надјачани, згњечени гомилама црних маца које ће вас посматрати иза сваког угла огромним жутим очима.
Само немојте рећи да вас нисмо упозорили!