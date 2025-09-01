ЕВО КО НЕ БИ СМЕО ДА ЈЕДЕ ПАРАДАЈЗ Људи са ОВИМ здравственим проблемима морали би да „прескоче“ рајску биљку
Свежи парадајз је омиљени састојак многих јела широм света, али да ли сте знали да за неке људе може да буде штетан?
Веровали или не, због омиљене летње салате може да се створи камен у бубрегу. Парадајз је омиљена летња салата многих.
Ако осећате неке од следећих симптома, можда припадате групи људи која не би смела да конзумира парадајз:
Алергија или нетолеранција: Особе које су алергичне на парадајз или имају нетолеранцију могу имати алергијске реакције или гастроинтестиналне проблеме.
Бубрежни каменци: Парадајз садржи оксалате који могу допринети формирању бубрежних каменаца код особа склоних том проблему.
Гастритис или чир на желуцу: Киселине у парадајзу могу иритирати желудац и погоршати симптоме гастритиса или чира на желуцу.
Рефлукс киселине: Киселине у парадајзу могу изазвати рефлукс киселине код особа које пате од гастроезофагеалне рефлуксне болести (ГЕРБ).
Хистаминска интолеранција: Парадајз може садржавати хистамин, који може изазвати симптоме код особа које су преосетљиве на хистамин.
Зелени делови парадајза: Стабљике и лишће парадајза садрже токсични алкалоид гојичин који може бити штетан ако се унесе у већим количинама.
Недозрели парадајз: Недозрели парадајз може садржати веће количине соланина, који може бити токсичан за људски организам.
Интеракције са лековима: Парадајз може имати интеракције са одређеним лековима, нарочито са инхибиторима моноаминооксидазе (МАО), што може довести до непожељних ефеката.
Ризик од бактеријских инфекција: Свежи парадајз може бити контаминиран бактеријама попут Салмонелле или Е. цоли, што може довести до гастроинтестиналних инфекција.