НАКОН 40. ГОДИНЕ МРШАВЉЕЊЕ ПОСТАЈЕ ТЕЖЕ – ОСИМ ако не уведете ОВО! Једна навика која може променити све
Истраживања показују да је вишак килограма међу женама уобичајен између 40. и 65. године, али не брините се. Постоје добре вести.
Губитак килограма је прави изазов, али након 40. године може да поприми потпуно ново значење. Између хормоналних промена, споријег метаболизма и недостатка времена за правилну исхрану и вежбање, чини се да је тело све више "против вас".
Нутриционисти кажу да постоји моћан алат који вам може помоћи у борби против тога, а то је вођење евиденције о исхрани.
Вођење евиденције може да помогне у величини порције
У свету све већих порција хране, врло је лако да поједете превише калорија, а да то ни не приметите.
"Будући да губитак тежине захтева калоријски дефицит, добро је да користите алат за праћење исхране како бисте добили осећај за свој дневни унос калорија", каже Натали Ризо, нутриционисткиња.
Овај једноставан алат пружа кључне повратне информације о количини хране коју конзумирате, а када се величине порција смање, смањују се и калорије.
"Математика је математика. Док су многи моји клијенти веровали да се 'здраво хране' и 'раде све исправне ствари', преједали су се 'здравом' храном, што је резултирало прекомерним уносом укупних калорија", каже Лорен Харис-Пинкус, нутриционисткиња.
Наравно, важно је да конзумирате здраву храну. Међутим, када покушавате да изгубите вишак килограма, количина је и даље важна.
Чак и код хране богате нутритивним вредностима, кључно је да се фокусирате на величине порција како би се одржао одређен ниво калорија.
Може вам помоћи у препознавању скривених калорија
Праћење вам помаже да видите скривене калорије и разумете да ли заиста уносите гориво у своје тело у складу са својим циљевима.
Не само да можете да пратите нутритивне вредности намирница, што значи да садржи пуно храњивих материја за мање калорија, већ можете да видите и која храна садржи више празних калорија.
Може да пружи мотивацију
Више пута је доказано да записивање онога што једете помаже у мршављењу. Било да је реч о краткорочној дијети или, пак дугорочном регулисању исхране.
Примера ради, истраживања су показала да праћење онога што особа једе, чак и неколико дана у недељи, може да помогне у мршављењу.
Иако оловка и папир увек функционишу, коришћење апликације за праћење хране може да буде посебно делотворно.
Постоје истраживања која то доказују. Један преглед открио је да је 74 одсто људи, који су пратили унос хране или физичку активност путем апликација, изгубили вишак килограма.