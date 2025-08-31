ОДУЗЕЛИ СМО РАКУ ЊЕГОВУ СУПЕРМОЋ! На помолу нова стратегија у борби против карцинома
Универзална терапија против рака дуго је био „свети грал“ медицине, али највећи изазов представља способност туморских ћелија да се прилагоде и постану отпорне на лекове. Научници са Универзитета у Калифорнији и Корнела направили су велики корак напред – открили су начин да ослабе ту „супермоћ“ рака.
Истраживање, објављено у Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), показало је да у томе кључну улогу игра процес који су назвали „транскрипциона пластичност“ – способност ћелија рака да брзо мењају активност гена и преживе деловање терапије. Ако се та способност ограничи, постојеће терапије постају знатно ефикасније.
Научници су открили да структура хроматина – комплекса ДНК, РНК и протеина – управља овом прилагодљивошћу. Испитујући стотине постојећих лекова, идентификовали су целекоксиб, противупални лек који већ има одобрење ФДА, као кандидата за терапију која слаби отпорност тумора.
„На неки начин, одузели смо раку његову супермоћ“, каже др Хани Гударси, један од аутора студије. „Та моћ није у једном гену, већ у способности ћелија да мењају „мелодију“ гена и преживе.“
Ова стратегија је значајна јер се може применити код више врста карцинома – од рака дојке и плућа до меланома и леукемије. Тестирања су за сада рађена на ћелијама и животињским моделима, али научници верују да би терапија могла појачати ефикасност хемиотерапије и имунотерапије, а уз то смањити нежељене ефекте, јер би омогућила мање дозе постојећих лекова.