ОВАЈ ЛЕК СПРЕЧАВА ИНФАРКТ И ШЛОГ Доктори кажу РАДИ БОЉЕ ОД АСПИРИНА
МАДРИД: Међународни тим лекара открио је да је лек клопидогрел (plavix) који, се често преписује за разређивање крви и не доноси додатне ризике, ефикаснији од аспирина у спречавању срчаних и можданих удара.
Милионима људи се саветује да узимају аспирин како би смањили ризик од озбиљних кардиоваскуларних проблема, а мала доза аспирина дневно чини крв мање лепљивом и помаже у спречавању срчаних и можданих удара.
Анализа скоро 29.000 пацијената са коронарном артеријском болешćу (КАБ) показала је да је клопидогрел (код нас се најчешће може наћи под именом Plavix) бољи од аспирина у спречавању озбиљних срчаних и можданих удара, без повећања ризика од веćег крварења, преноси Гардијан.
КАБ је најчешћи облик срчане болести и водећи узрок смрти и инвалидитета широм света, а од овога болује више од 300 милиона на глобалном нивоу.
Ова болест настаје када се артерије у срцу сузе накупљањем атерома, масног материјала унутар њихових зидова, а бол или нелагодност која се осећа због таквог сужавања назива се ангина и ако дође до блокаде може да изазве срчани удар.
КАБ често захтева доживотно лечење како би се спречили срчани удари, мождани удари и кардиоваскуларна смрт, а пацијентима је често преписиван аспирин.
Ризик озбиљно мањи
Нова анализа седам клиничких испитивања показала је да пацијенти који су узимали клопидогрел имају 14 одсто мањи ризик од великих нежељених кардиоваскуларних или цереброваскуларних догађаја - укључујући срчани удар, мождани удар или кардиоваскуларну смрт - у поређењу са онима који су узимали аспирин.
Анализа је обухватила различите групе пацијената, укључујући оне који су прошли процедуре као што је постављање стента или су искусили акутни коронарни синдром, и испитала је различите подгрупе како би се осигурало да се налази могу широко применити.
Приметно је да су чак и пацијенти који су можда слабије реаговали на клопидогрел као резултат генетских или клиничких фактора и даље имали користи од његове употребе у односу на аспирин.
Резултати указују на то да би клопидогрел требало да се сматра преферираним дугорочним антитромбоцитним леком за пацијенте са коронарном артеријском болешћу, додаје Гардијан.
''Ови резултати подржавају предност клопидогрела у односу на аспирин за хроничну антитромбоцитну монотерапију код пацијената са стабилном коронарном артеријском артеријом. Широко распрострањена доступност, генеричка формулација и приступачност клопидогрела додатно подржавају његов потенцијал за широку примену у клиничкој пракси'', рекли су научници на кардиолошкој конференцији у Мадриду, где су представили студију.