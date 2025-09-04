ОВО ЈЕ ЧАЈ КОЈИ СПАШАВА СРЦЕ И МОЗАК! Свима је у кући, али га ретко користимо ПРАВО ЈЕ време да га скувате!
Сви имају овај чај у кући, а нико више неће да га пије – права је благодат за срце и мозак.
Овај топли напитак може помоћи у снижавању крвног притиска и холестерола. Један од најпопуларнијих топлих напитака, познат по свом освежавајућем укусу, све више привлачи пажњу стручњака због својих здравствених предности. И није само добар за здравље већ је веома и јефтин тако да не представља додатни удар на кућни буџет.
Докторица Emma Derbyshire, нутриционисткиња, истиче да чај од менте може допринети здрављу на више начина, преноси клиx.ба.
- Чај од менте или листови папрене метвице нису само пријатни за непце – они доносе низ добробити за мозак, кардиоваскуларни систем и регулацију шећера у крви - објашњава она.
Додаје да је њен тим у оквиру Саветодавног панела за чај (ТАП) недавно анализирао постојећа истраживања и пронашао додатне доказе о томе како чај од менте може допринети здрављу и општем благостању организма. Преглед студија показао је да овај напитак може помоћи у очувању функције мозга, контроли крвног притиска и регулацији шећера у крви.
Докторица Derbyshire појашњава да чај од менте садржи активне компоненте попут рузмаринске киселине и ментола, које имају блага, противупално дејство на мозак.
- Неколико истраживања сугерише да чај од папрене метвице може побољшати памћење, концентрацију и когнитивне способности. Једна рандомизована студија показала је да овај напитак побољшава менталне функције код здравих одраслих особа, док је друго истраживање забележило смањење менталног замора. Другим речима, испијање чаја од менте може обезбедити биоактивне спојеве који помажу у одржавању менталне јасноће и бољег расположења - наглашава Дербyсхире.
Осим тога, освежавајући и смирујући ефекат менте може допринети смањењу наглих скокова крвног притиска изазваних стресом. Чаја од менте, нарочито без кофеина, може бити блага и корисна подршка за здравље нашег срца, наравно уз редовне здраве животне навике.
Студија ТАП-а из 2022. године такође је показала да чај од менте може снизити ниво „лошег“ холестерола. Истраживање спроведено на 64 особе са дијабетесом показало је да су учесници који су пили чај од менте осам недеља имали значајно нижи ниво шећера у крви у поређењу са групом која је пила само воду.