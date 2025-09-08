overcast clouds
ПЕТ МОЋНИХ НАМИРНИЦА које у ово доба године можете наћи на пијацама, а које јачају памћење и ХРАНЕ МОЗАК

08.09.2025. 21:38 21:49
Пише:
Дневник
Извор:
Index.hr
da
Фото: freepik, ilustracija

Према подацима америчког CDC-а (Центар за контролу болести и превенцију), око десет процената људи старијих од 45 година приметило је да им памћење слаби.

Ипак, здравље мозга не зависи само од друштвених активности и менталних вежби – исхрана има једнако важну улогу.

Добра вест је да многе сезонске намирнице садрже хранљиве материје које могу подржати памћење и когнитивне функције.

Нутриционисти истичу ових пет јесењих фаворита:

 

Семенке бундеве

Ове семенке су права мала ризница влакана – сто грама садржи око шест грама. Истраживања указују да влакна преко осе црева и мозга могу допринети бољој когнитивној функцији. Печене семенке можете грицкати саме или их посути преко салата, муслија и јогурта.

 

Прокељ

„Прокељ је богат сулфорафаном – биљним једињењем које смањује оксидацију и подстиче здравље мозга,“ објашњава нутриционисткиња Шери Гаw. Студија је показала да су старији испитаници након дванаест недеља суплементације сулфорафаном имали бржу менталну обраду информација и боље расположење.

 

Бруснице

„Бруснице нису само сезонски фаворит већ и снажна подршка мозгу,“ наглашава дијететичарка Лорен Манакер. Црвену боју дају им антоцијанини, снажни антиоксиданси и природни заштитници нервних ћелија који могу прећи крвно-мождану баријеру и умањити упалне процесе.

 

Лиснато поврће

„Кељ, спанаћ и блитва помажу да се успори когнитивно пропадање, побољшава памћење и одржава јасно расуђивање,“ истиче нутриционисткиња Мелиса Митри. Ове намирнице богате су фолатом, бета каротеном и витаминима Е и К – комбинацијом која благотворно делује на мозак.

 

Овас (зоб)

„Овас је одличан за памћење, пружа стабилну енергију телу и уму и помаже регулацију шећера у крви,“ додаје Митри. Обилује влакнима, витаминима Б групе и антиоксидансима, а постоје налази који га повезују са бржом когнитивном обрадом, пише Индеx.хр. 

