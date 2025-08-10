АНГЈЕНЛЕ БЕН И НОВИ САД: ГРАДОВИ КОЈИ МЕДИЈСКИМ УМЕТНОСТИМА ОТВАРАЈУ НОВЕ ПЕРСПЕКТИВЕ Централно место у културној, образовној, туристичкој и економској стратегији
Само 11 километара од Париза, на обали језера и у сенци термалних извора, смештен је АнгјенлеБен – градић познат по спа традицији, али и по нечему далеко савременијем: медијским уметностима.
Од 2013. године, овај град носи Унеско титулу у овој области, а већ више од деценије медијске уметности заузимају централно место у његовој културној, образовној, туристичкој и економској стратегији.
Попут Новог Сада, који медијску уметност користи као средство за иновацију, и АнгјенлеБен гради политику развоја на пресеку уметности, науке и технологије. Срце те стратегије јесте Arts Centre– центар за дигитално стваралаштво који, уз подршку Министарства културе Француске, функционише као простор за истраживање, продукцију, образовање и интеракцију са публиком. Кроз њега се град претвара у платформу дијалога и експеримента, у којој се бришу границе између уметности и свакодневице.
Оживљавање јавних простора
Највидљивији израз тог приступа је међународно бијенале Bains Numériques– манифестација која кроз видео-мапинг, интерактивне инсталације и дигиталне перформансе претвара читав град у лабораторију отворену за све. Слично као и Нови Сад кроз пројекте у Дистрикту и АнгјенлеБен оживљава јавни простор и омогућава грађанима да буду део стварања уметности.
Оно што овај град додатно издваја јесте његов координаторски положај унутар мреже градова медијских уметности – кроз мрежу RAN (Réseau Arts Numériques), коју је иницирао још 2007. године, а која данас окупља четрдесетак партнера са свих континената. Ангјен леБен је предводник у размени уметника, копродукцијама, заједничкој комуникацији и у повезивању медијске уметности са дизајном, традиционалним уметностима и другим креативним секторима.
Заједнички именитељ са Новим Садом је идеја да уметност не сме бити затворена у институције – већ мора бити део живота, образовања и идентитета заједнице. Ангјен леБен подстиче учешће грађана, као и мобилност уметника, а посебно се фокусира на праћење и подршку настајању нових уметничких форми – што је изазов и за све чланове мреже.
У времену када технологија истовремено мења свет и поставља нова питања, градови попут Ангјен леБена и Новог Сада показатељи су како уметност може бити мост између дисциплине, простора и заједница. Кроз сарадњу, размену и заједничке пројекте, они стварају модел у којем дигитална уметност није само средство израза, већ и стратегија за паметнији, хуманији и креативнији град.