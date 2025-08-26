ЧАНГША И НОВИ САД – КРЕАТИВНИ МОСТ ИЗМЕЂУ ИСТОКА И БАЛКАНА Од древне традиције до дигиталне будућности
Чангша, главни град кинеске провинције Хунан, са више од 7,6 милиона становника, представља једно од најзначајнијих средишта иновација у савременој Кини.
Овај град много улаже у културне и креативне индустрије, које чине кључни сегмент локалне економије. У овом граду постоји чак 12.815 регистрованих креативних предузећа и око 610.000 практичара који раде у овом сектору. Захваљујући томе, креативна индустрија учествује са 13,1одсто у укупној запослености града, а бруто приход од овог сектора износио је преко 36 милијарди америчких долара још 2016. године. Ови подаци јасно показују да су медијске уметности не само културни феномен, већ и главни мотор економског развоја Чангше.
По својој природи, медијске уметности у Чангши имају двоструку улогу – оне истовремено модернизују урбани пејзаж и помажу очувању изузетног културног наслеђа. На тај начин, традиција и иновација нису супротстављене, већ се међусобно надопуњују. Град је развио низ програма и манифестација којима се подстиче културни живот и омогућава грађанима да на нов начин доживе богату историју Чангше.
Улаже се у образовање и креативне капацитете младих људи
Један од најпознатијих примера је спектакл на Острву поморанџи, где се током празника и посебних прилика организују грандиозни дигитални светлосни перформанси. Још један пример иновативног коришћења технологије је пројекат „Путовање кроз време до династије Хан“, у којем се уз помоћ виртуелне реалности реконструише живот у Чангши још од времена оснивања града. Такође, Дигитални музеј древне калиграфије и сликарства омогућава посетиоцима да уз помоћ дигиталних уређаја истражују вековну историју кинеске уметности писања и сликања.
Поред очувања и дигиталне презентације традиције, Чангша снажно улаже у образовање и креативне капацитете младих људи. Град посебно развија окружење које младима омогућава да се укључе у дигиталне и уметничке секторе, а „Sky City Едуцатион Центре“ нуди програме обуке из области дигиталног филма, вештачке интелигенције, виртуелне и проширене стварности. На тај начин ствара се нова генерација уметника и стручњака спремних да премосте границе између технологије и уметности.
Планови Чангше, као УНЕСКО креативног града у области медијских уметности, укључују изградњу урбаног креативног и културног коридора у којем ће грађани активно учествовати у уметничким активностима. Такође, град планира организацију великих међународних догађаја посвећених најновијим трендовима у медијским уметностима, као и унапређење квалитета урбаног живота кроз платформу „Смарт Changsha“. Посебан значај имају програми размене знања са другим градовима мреже, попут дигиталног моделовања калиграфских и сликарских дела, као и иницијативе за подршку младим креативцима из Азије и Африке.
Размена искустава унутар унеско мреже
У оквиру УНЕСКО мреже креативних градова, Чангша остварује сарадњу са многим партнерима, међу којима је и Нови Сад. Повезаност ова два града огледа се у заједничкој тежњи да кроз медијске уметности створе мост између прошлости и будућности, као и да грађанима понуде нове начине културног изражавања. Док Нови Сад кроз своје манифестације попут Калеидоскопа културе промовише медијске уметности и отвара просторе за сарадњу локалних и међународних уметника, Чангша развија дигиталне музеје и платформе које комбинују технологију и традицију. Управо та размена искустава унутар УНЕСКО мреже потврђује да градови различитих културних и историјских контекста могу наћи заједнички језик кроз креативност и медијске уметности.
На тај начин, Чангша се не представља само као град богате прошлости и динамичне садашњости, већ и као модел будућности у којој култура, технологија и економија делују заједно. Као УНЕСКО креативни град, она доказује да медијске уметности нису само поље уметничког изражавања, већ и моћан инструмент друштвеног развоја и међународне сарадње.