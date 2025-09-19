ДАНАС И СУТРА НОВОСАДСКА ЦВЕТНА ПИЈАЦА Спенс у бојама јесени спаја природу и људе
19.09.2025. 08:04 08:11
Новосадска цветна пијаца на платоу испред Спенса и ове јесени окупиће љубитеље природе, биљака, декорације током септембра и октобра.
Посетиоци ће већ данас од 8 до 19 и сутра од 8 до послеподневних часова моћи да уживају у богатом програму и разноврсној понуди сезонског цвећа, рукотворина, домаћих производа али и едукативних садржаја који спајају природу, заједницу и еколошку свест.
У оквиру еколошке акције „Замени папир за садницу”, коју Покрет горана Новог Сада организује у сарадњи са Удружењем инжењера заштите животне средине, стари папир могуће је заменити саднице.
Више информација доступно је на сајту Покрета горана, pokretgorana.org.rs, као и њиховим Фејсбук и Инстаграм страницама.