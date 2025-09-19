clear sky
ДАНАС И СУТРА НОВОСАДСКА ЦВЕТНА ПИЈАЦА Спенс у бојама јесени спаја природу и људе

19.09.2025.
Дневник
Дневник
Извор:
Дневник
Фото: „Новосадска цветна пијаца” одржава се у петак и суботу на платоу испред Спенса Фото: Дневник.рс

Новосадска цветна пијаца на платоу испред Спенса и ове јесени окупиће љубитеље природе, биљака, декорације током септембра и октобра.

Посетиоци ће већ данас од 8 до 19 и сутра од 8 до послеподневних часова моћи да уживају у богатом програму и разноврсној понуди сезонског цвећа, рукотворина, домаћих производа али и едукативних садржаја који спајају природу, заједницу и еколошку свест.

У оквиру еколошке акције „Замени папир за садницу”, коју Покрет горана Новог Сада организује у сарадњи са Удружењем инжењера заштите животне средине, стари папир могуће је заменити саднице. 

Више информација доступно је на сајту Покрета горана, pokretgorana.org.rs, као и њиховим Фејсбук и Инстаграм страницама.

Дневник
Дневник
Пише:
Дневник
Нови Сад
