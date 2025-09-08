(ВИДЕО) ДОКТОРКА И ДВА МЕДИЦИНСКА ТЕХНИЧАРА КОЈИ СУ ОДБИЛИ ДА ПРУЖЕ ПОМОЋ ПРИСТАЛИЦАМА СНС ДОБИЛИ ОТКАЗЕ Директор Завода за ургентну медицину Живановић: Дисциплинским поступком је донесена одлука да се откажу уговори о раду
Доктор Богдан Живановић, директор Завода за ургентну медицину Нови Сад, огласио се поводом одбијања екипе Хитне помоћи да изађе на лице места.
Наиме, један лекар и два медицинска техничара су одбили да помогну повређенима јер су припадници СНС. То се догодило средином августа, када су насилни блокадери хтели да спале живе људе у просторијама Српске напредне странке у Новом Саду.
- Дисциплинским поступком је донесена одлука да се откажу уговори о раду докторки Вањи Станић и медицинским техничарима Великић Немањи и Спремић Дејани. Поступак је спроведен по свим правним процедурама, испоштовани су сви закони, они су признали да су одбили да помогну људима, али зато што им је била угрожена безбедност - изјавио је на конференцији за новинаре доктор Богдан Живановић и додао:
- Прошлог петка је био скуп испред наше установе, где су причали како су добили преко приватних линија захтев да изађу терен, па да им је тражено да дежурају у просторијама СНС... све су то ноторне лажи.
Он је истакао да се размишља о безбедности и да је она била на граници.
-Апсолутна безбедност не постоји ни за нас, ни за полицију ни за ватрогасце. То је немогуће. Није једноставно дати отказе, човек се преиспитује. Две наше екипе су тада збринуле 65 повређених. Ми и даље не знамо последице које ће они од те ноћи имати. Да су четири екипе изашле сви би били збринути. И онда се друштвеним мрежама развлаче људи који су збрињавали и креће оркестиран напад на возила хитне помоћи, људе- изјавио је на конференцији.
То је дискриминација по политичкој основи и не кајем се што сам им дао отказ и мислим да треба да им се одузме лиценца, додао је даље.
-Не треба да раде. Грађани Новог Сада не треба да брину. Ова фирма иам 275 запослених. Ми смо млада фирма. Када дође моменат да им вичете ћаци, батинаши, људи узимају боловање. Ми због боловања не можемо да организујемо посао. Шта је циљ? Да људи умиру у кућама? Сваки нормалан човек ће рећи да није нормално да неко некоме не помогне- истакао је.
Доктор Живановић је нагласио да оно што се десило 13. августа никада више не сме да се деси у Србији.
-То сутра може бити верска и национална дискриминација. У овој мржњи морамо да окренемо причу због младих људи који су остали у овој земљи, који дају себе. Могли су да оду у Немачку, Кипар и Малту. То су неке ствари које не можемо дозволити. Појавили су се здравствени радници који неће да помогну и брани их маса људи. Е, то је опасно!