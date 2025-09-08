(ВИДЕО) ВОЗАЧ ХИТНЕ ПОМОЋИ ИЗНЕО ЈЕЗИВЕ ДЕТАЉЕ НАПАДА НА ЊЕГА Тукли су га шипкама по ногама и леђима, ЈЕДВА ЈЕ ИЗВУКАО ЖИВУ ГЛАВУ! Алексић: Викнули су да је у санитету један ћаци, како би га линчовали
О ноћи, 13. августа, и насиљу који су претрпели запослени, говорио је Марко Алексић, возач Хитне помоћи.
-Ми смо била најближа екипа. У Стражиловској смо имали првог пацијента. Ту је већ било првих напада на нас. После тога смо добили позив за Булевар ослобођења. Прво није било назнака да ће бити напада на нас, док се нису сукобили у пролазу, иза зграде. Ми смо са санитетом дошли у највећу гужву. У том моменту смо четири пацијента збринули у санитету. Ја сам испред санитета збринуо једну особу. У једном моменту нас је опколило 20 момака, који су викнули да је у санитету један ћаци, како би га линчовали. Ја сам стајао све време ту, покушавали су да уђу у санинетет, а ја сам врата затварао. Добио сам ударце са шипком или мотком ударце по ногама и доњем делу леђа. Успео сам да се извучем и сео за волан. Одвезли смо на Ургентни центар повређене, вратили се и добили дојаву да има повређених полицајаца. С нама је сео још један полицајац у цивилу који ће нам показати где су повређени. Опет су нас опколили. И онда је кренуо снимак како сам ја СНС батинаш, како возим мотке и наравно нису нас пустили да прођемо- испричао је Алексић.
"Осећамо се угрожено"
Он је додао и да је завршио те ноћи у болници, због стреса, те да је био врло уплашен за своју супругу и дете.
-Има људи који крену на нас, љуљају санитет. Има и оних који се склоне. Осећамо се угрожено, наравно- навео је.