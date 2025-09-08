(ВИДЕО) "НЕЋУ ДОЗВОЛИТИ ДА ЗАПОСЛЕНИ ДОЛАЗЕ С КНЕДЛОМ У ГРЛУ" Доктор Лакета о нападима на Хитну помоћ: То мора да престане под хитно! Молим све који тако покушавају да добију поене, да прекину с тим
08.09.2025. 10:32 11:06
Коментари (0)
Доктор Бојан Лакета, шеф екипе Хитне помоћи, нагласио је да та врста насиља која се спроводи над запосленима у Заводу за ургенту медицину мора да се заустави.
-Никада нисмо наш посао везивали за било какве струје, ни верске ни политичке. Ми смо људи који своје пацијенте срећу у овом граду. Ми имамо обавезу пред њима, да их погледамо у очи. Молим све оне који се баве политиком, ми помажемо свима, није био ниједан случај да Хитна помоћ није поступила како закон налаже. Молим све који тако покушавају да добију било коју врсту поена, да прекину с тим. Ја не замерам грађанима, они свашта чују у медијима. Али, претње, псовке, ми долазимо са кнедлом у грлу на посао. Ја то нећу дозволити- навео је Лакета.