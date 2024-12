ЕГЗИТ ОБЈАВИО ЛИСТУ ИЗВОЂАЧА ЗА 2025. ГОДИНУ: Долазе Пистолси, Тиесто, Хартс; Боб Гелдоф на БИНИ 13. јула

Из Егзита је саопштено да на његово 25. издање долазе и диџејеви Ерик Придз (Eric Prydz), Индира Паганото (Paganotto) и Сара Лендри (Landry) и Лорин (Loreen).

На јубиларном Егзиту 10. јула на главној, Тесла јуниверс (Universe) бини својим сетом "отвориће славље" диџеј Тиесто, док на исту бину 12. јула долази шведска поп музичарка Лорин, "једина жена која је двапута однела титулу победника Евровизије", саопштили су организатори.

"Последњег дана фестивала, на Тесла јуниверс бину враћа се британски поп дуо Hurts, чији наступ на Егзиту 2014. године је и даље један од најдражих за многе посетиоце фестивала", наведено је у саопштењу.

Како је најављено, поводом 40 година од хуманитарног музичког пројекта "Лајв ејд" (Live Aid) 13. јула ће се "фестивалу придружити легендарни Боб Гелдоф, лидер групе Бумтаун ретс (The Boomtown Rats), који ће на главној бини, подсетити публику на моћ музике да уједињује, мотивише и покреће друштвене промене".

Пионири панка Секс пистолс наступају без оригиналног певача Џона Лајдона (John Lydon), познатог као Џони Ротен (Rotten), а из Егзита је најављено да ће затворити "главни програм фестивала на великој Tesla Universe бини 13. јула".

Британски састав чувен по панк химнама "Anarchy In the UK" и "God Save the Queen" је са Лајдоном већ свирао на Егзиту 2008. године, а сада долазе гитариста Стив Џонс (Steve Jones), бубњар Пол Кук (Paul Cook) и басиста Глен Метлок (Matlock), са певачем Френком Картером (Frank Carter).

У Ем те ес денс (MTS Dance) арени 12. децембра наступиће диџеј Придз, који је "на истом том месту 2023. године расплесао више од 20.000 људи", а представници нове техно генерације Дајен (DYEN) и Нико (Nico) Морено ће се представити заједничким наступом, саопштио је Егзит.

Како је најављено, на Виза фјужн (Visa Fusion) 13. јула наступиће Џони Миднајт Трио, састав који гаји спој рока, блуза и џеза а предводи га Никола Ђуричко.

На јубиларни фестивал долазе и металци Глорихамер (Gloryhammer), индустријал уметница Ки/Ки, диџеј Дејан Милићевић, постпанкери Дроус (The Drows), техно Мерил Стрик (Meryl Streek), као и панк састави Паблик (Public) серпентс, Рани (Runy), Тотал кејос (Chaos) и други.