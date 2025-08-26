few clouds
(ФОТО/ВИДЕО) ЛИСИЦА ЛУТА ХОДНИЦИМА, У СЛУШАОНИЦАМА СЕКТАШКА ОБЕЛЕЖЈА Ево шта су све пронашли јутрос у просторијама Филозофског факултета у Новом Саду, блокадери за собом оставили хаос!

26.08.2025. 09:32 10:33
Пише:
Дневник
Извор:
nsuzivo.rs
Фото: nsuzivo.rs

Након што је јутрос декан Филозофског факултета у Новом Саду, Миливој Алановић, заједно са групом професора ушао у зграду и променио браву, унутрашња блокада је фактички окончана — али призори који су их сачекали унутра шокирали су присутне.

Затечено стање просторија факултета може описати као потпун хаос. У учионицама и ходницима остали су неред, прљавштина, трагови боравка и небриге, као и видљива физичка оштећења намештаја и опреме.

Посебно узнемирујуће деловала је симболика којом су се блокадери служили током вишемесечне окупације зграде.

FF u NS
Фото: nsuzivo.rs

На више места уочене су макете сандука и други предмети који остављају снажан морбидан и готово секташки утисак – потпуно непримерен академском простору и вредностима које би универзитет требало да негује.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by NS Uživo (@nsuzivo.rs)

Подсећамо да је током блокаде на Филозофском факултету у Новом Саду евидентно било присутно легло заразе, о чему сведоче и видео-снимци на којима се види како се по простору у коме су боравили блокадери крећу животиње.

Слична ситуација забележена је и на Филолошком факултету у Београду, где су камере снимиле пацове како се хране из залиха које су студенти нагомилали унутар зграде.

FF u NS
Фото: nsuzivo.rs

Ови призори додатно подстичу забринутост за хигијенске услове и безбедност у образовним установама које су биле под блокадом, као и за последице које овакви потези остављају по академску заједницу и инфраструктуру факултета.

Филозофски факултет Нови сад студенти блокаде
Извор:
nsuzivo.rs
Пише:
Дневник
Нови Сад
