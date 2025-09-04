(ФОТО, ВИДЕО) Спектакуларан концерт на Тврђави за КРАЈ НОВОСАДСКОГ МУЗИЧКОГ ЛЕТА Новосађани под ЗВЕЗДАНИМ НЕБОМ уживали у хитовима Ленона, Макартнија, Клептона...
04.09.2025. 20:34 21:29
Концертом „Showtime“ Новосадског биг бeнда на Петроварадинској тврђави вечерас се затвара програм овогодишњег „Новосадског музичког лета”.
Новосађани имају прилику да под отвореним небом уживају у непролазним хитовима легенди попут Џона Ленона и Пола Макартнија, Ерика Клептона, Питера Габријела, Стивија Вондера, Џорџа Бенсона и бендова „Earth, Wind & Fire“ и „Weather Report“.
Осим врсних музичара овог бенда под диригентском палицом Федора Вртачника, кроз емотивне баладе, фанки и соул нумере, софистицирани џез и поп класике посетиоце на концерту воде и солисти Бојана Стаменов и Зоран Шандоров, као и вокали Страхиња Бановић и Габор Бунфорд.