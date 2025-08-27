overcast clouds
НА ПЕТРОВАРАДИНСКОЈ ТВРЂАВИ СЕ ВЕЧЕРАС НАСТАВЉА НОВОСАДСКО МУЗИЧКО ЛЕТО Професор Дујин и All the around the world

27.08.2025. 11:47 11:50
Пише:
Мирослав Стајић
Извор:
Дневник
Коментари (0)
Новосадско музичко лето
Фото: РМОНС/ промо

На Петроварадинској тврђави, под ведрим небом, углавном на јастучићима уместо класичних столица (мада ће бити и њих) вечерас се наставља „Новосадско музичко лето“ концертом нашег познатог џез пијанисте и композитора Александра Дујина.

– За вечерашњи наступ припремљен је програм који ће садржати песме поп и џез карактера као што су Still a friend of mine, All the around the world, Just the two of us, Ordinary people, Sunday morning, An Englishman in New York.... – најављује Дујин за „Дневник”.

Уз професора Дујина за клавиром наступиће и Милица Дудић Поњевић - вокал, Бојана Лазић - вокал, Војислав Савков - саксофон, Ервин Малина - контрабас и Љубиша Поњевић - бубњеви.

– Све нумере су аранжмански прилагођене акустичном извођењу програма који је одабран са жељом да се идеално уклопи у амбијент Петроварадинске тврђаве. Надам се да ће се програм који ћемо извести свидети аудиторијуму и да ће, заједно са нама, уживати у музици коју ћемо свирати – каже Дујин.

За сутра вече предвиђен је концерт Гудачког квартета „ТАЈЈ“, у свету јединственог камерног ансамблакоји већ готово три деценије у континуитету наступа у истом саставу: Александра Крчмар Ћулибрк и Јованка Мазалица (виолине), Јелена Филиповић (виола), Тимеа Калман (виолончело). Квартет ТАЈЈ ће извести неке од напознатијих комада Хајдна, Шуберта, Грига, Чајковског, Аренског и Гершвина, али и композиција попут „Пицикато чардаша” и руске циганске „Две гитаре”. 

Оба концерта почињу у 20 сати уз бесплатан улаз.

