ВЕЧЕРАС НА ТВРЂАВИ ПОЧИЊЕ НОВОСАДСКО МУЗИЧКО ЛЕТО За отварање „Кло кло” у ритму франкофоније

До 4. септембра седам различитих, али подједнако занимљивих концерта, разноврсних музичких формација, форми и праваца: од трија до биг бенда, од класике, џеза и попа до евергрина, француских шансона, танга и соула.

– Ове године посебан акценат стављамо на домаће извођаче, уметнике који својим достигнућима сведоче о квалитету, снази и разноврсности наше музичке сцене. Неки од њих, класично образовани музичари, откриће нам и своје друго, креативно лице, кроз џез, соул и евергрин обраде познатих мелодија, у новим, инспиративним аранжманима – наводе у Музичкој омладини.

„Новосадско музичко лето” отвара бенд „Кло кло”, који предводе хармоникаш и композитор Лазар Новков и вокална солисткиња, иначе доценткиња на Филозофском факултету у Новом Саду др Вања Манић Матић, а програм је назван „У ритму франкофоније”. Већ сутра увече пред Новосађане излази ансамбл „Либеркватро“ који ће понудити концерт „Танго и поезија”, док је среда, 27. август, резервисана за квартет нашег џез пијанисте и композитора Александра Дујина.

– За овогодишњи наступ на Музичком лету припремљен је програм који ће садржати песме поп и џез карактера као што су Still a friend of mine, All the around the world, Just the two of us, Ordinary people, Sunday morning, An Englishman in New York – најављује Дујин за „Дневник”.

Фото: МОНС промо

Уз популарног Дују за клавиром наступиће и Милица Дудић Поњевић - вокал, Бојана Лазић - вокал, Војислав Савков - саксофон, Ервин Малина - контрабас и Љубиша Поњевић - бубњеви.

– Све нумере су аранжмански прилагођене акустичном извођењу програма који је одабран са жељом да се идеално уклопи у амбијент Петроварадинске тврђаве. Надам се да ће се програм који ћемо извести свидети аудиторијуму и да ће, заједно са нама, уживати у музици коју ћемо свирати – каже Дујин.

У четвртак, 28. августа, наступиће Гудачки квартет „ТАЈЈ“, у свету јединствен камерни ансамбл будући да већ готово три деценије у континуитету наступа у истом саставу, а творе га: виолинисткиње Александра Крчмар Ћулибрк и Јованка Мазалица, виолисткиња Јелена Филиповић и виолончелисткиња Тимеа Калман. Оне су одабрале генерално популаран програм, па ће тако извести неке од напознатијих комада Хајдна, Шуберта, Грига, Чајковског, Аренског и Гершвина, али и композиција попут „Пицикато чардаша” и руске циганске „Две гитаре”.

Последњу трећину овогодишњег програма отвориће у уторак, 2. септембра, Трио БАС програмом „Сан летње ноћи”, потом ће следеће вечери наступити Квартет Душана Бирача са избором евергрин хитова, да би, за крај, Новосадски биг бенд најавио „Showtime” са вокалним солистима Бојаном Стаменов и Зораном Шандоровим и Страхиња Бановић (флугелхорн) и Габор Бунфорт (саксофон). Сви концерти почињу у 20 сати уз бесплатан улаз, с тим да се, у случају лошег времена, концерти селе у Синагогу, о чему ће МОНС на време послати обавештење.