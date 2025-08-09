(ФОТО, ВИДЕО) „СРПСКИ СРЕДЊЕВЕКОВНИ САБОР” ОВОГ ВИКЕНДА НА ПЕТРОВАРАДИНСКОЈ ТВРЂАВИ Витезови свих Србаља, уједините се!
Средњевековно витештво смештено у 21. век, и то у амбијенту Петроварадинске тврђаве, овог викенда је доступно посетиоцима под називом „Српски средњевековни сабор” који траје до недеље до 16 часова.
Стреличарски и витешки турнири и борбе, ватрени наступи, дечји маскенбал, витешки базар, камп, коњичке радионице... само су део богате понуде коју су приредили организатори из новосадског Удружења за очување средњевековне културе и традиције „Црвени гавранови” – @red_ravens_knights.
– Изненађени смо заинтересованошћу публике која је прошле године посетила нашу манифестацију, што нам је дало мотивацију да проширимо фестивал на два дана, убацимо коњичке радионице за децу, представимо и реконструишемо неке масовне битке, да проширимо средњевековни базар и да буде прави дух средњег века на Петроварадинској тврђави – каже организатор и председник поменутог Удружења Немања Бановић.
– Ова наша тврђава тада, у том средњем веку није овако постојала, али је била стратешки положај који се вековима држао и градио. Сигурно су били остаци средњевековног утврђења, наши људи јесу били овде, а ми данас имамо привилегију да ту организујемо фестивал. У жељи да укажу на некадашње традиционалне вредности, наш саговорник сматра да се баш треба вратити у средњи век.
– Желимо да оживимо витештво, прикажемо наше корене кроз нове радионице и иновативне вештине и спортове. Такође, витешке игре и турнири постају нови спорт данашњице, а ми желимо да их укомбинујемо с нашом богатом традицијом и културом – појашњава Бановић.
Капије „Сабора” отворене су већ од 11 часова, а публике је било на претек. Разне генерације, махом преобучене у средњевековном стилу, окупиле су се око рукотворина, што оних недавно рађених, што оних који су сачувани из ранијих векова, карактеристичног ића и пића, где су свакако пиво и вино доминирали у импровизованим крчмама...
– Дечји маскенбал увек има највећи одзив и зато смо ове године ставили посебан акценат на њега, Новосађанима се највише допао, нарочито најмлађима – каже Даница Ударевић са портала „Градке инфо” који је иначе медијски покровитељ фестивала.
Данас, последњи дан „Српског средњевековног сабора” резервисан је за стреличарски и мачевалачки турнир, а капије су отворене до 16 часова.