ХУМАНИТАРНИ ПОНЕДЕЉАК НА ШТРАНДУ Бориславу Станојевићу су потребна средства за НАСТАВАК ТЕРАПИЈЕ

22.08.2025.
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Stanojević
Фото: промо

Претходног понедељка, у оквиру акције „Хуманитарни понедељак“ која је била намењена за Борислава Станојевића, прикупљено је 51.200,00 динара.

С обзиром на то да је прикупљен износ мањи од 60.000,00 динара, Правилником о условима и начину спровођења акције због лоших временских прилика предвиђа се понављање акције наредног понедељка, те ће се акција прикупљања средстава поновити у понедељак, 25. августа. Улаз на плажу се неће наплаћивати, а карту ће заменити добровољни прилози посетилаца у складу са њиховим финансијским могућностима. Кутије у које ће грађани моћи да приложе помоћ биће постављене уз капије Штранда од 8 до 19 часова. 

Борислав Станојевић рођен је превремено, као прворођени близанац, 2011. године. Са пет година дијагностификована му је Церебрална парализа. 

Средства су потребна за наставак неурорехабилитације роботиком у Загребу, за физикалну терапију, набавку лекова и осталих медицинских помагала у сврху лечења и побољшања квалитета живота.

Овим путем обавештавамо суграђане, који имају потребе за оваквом врстом помоћи, да своје захтеве могу донети на главну благајну Штранда.

Нови Сад
