"ХУМАНИТАРНИ ПОНЕДЕЉАК" ЗА АЛЕКСАНДРА ГАБРИЋА Уместо улазнице - добровољни прилог ЗА НАСТАВАК ЛЕЧЕЊА

08.09.2025.
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Александар Габрић
Фото: приватна архива

Понавља се акција „Хуманитарни понедељак” за Александра Габрића, пошто је прошлог понедељка прикупљено мање од 60.000 динара.

Улазак на Штранд се данас неће наплаћивати, а карту ће заменити добровољни прилози посетилаца, у складу са финансијским могућностима.

Кутије у које ће грађани моћи да приложе помоћ биће постављене уз капије Штранда од 8 до 19 часова.

Александар Габрић рођен је 2007. године и од рођења има спастичну квадрипарезу. Неопходно је да настави третмане и вежбе које породица није у могућности да финансира. Новац му је потребан због даљих рехабилитационих терапија и вежби са дефектологом и логопедом, за терапијско јахање, базен, као и набавку лекова и осталих медицинских помагала.

Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Нови Сад
