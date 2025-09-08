"ХУМАНИТАРНИ ПОНЕДЕЉАК" ЗА АЛЕКСАНДРА ГАБРИЋА Уместо улазнице - добровољни прилог ЗА НАСТАВАК ЛЕЧЕЊА
08.09.2025. 09:21 09:33
Понавља се акција „Хуманитарни понедељак” за Александра Габрића, пошто је прошлог понедељка прикупљено мање од 60.000 динара.
Улазак на Штранд се данас неће наплаћивати, а карту ће заменити добровољни прилози посетилаца, у складу са финансијским могућностима.
Кутије у које ће грађани моћи да приложе помоћ биће постављене уз капије Штранда од 8 до 19 часова.
Александар Габрић рођен је 2007. године и од рођења има спастичну квадрипарезу. Неопходно је да настави третмане и вежбе које породица није у могућности да финансира. Новац му је потребан због даљих рехабилитационих терапија и вежби са дефектологом и логопедом, за терапијско јахање, базен, као и набавку лекова и осталих медицинских помагала.