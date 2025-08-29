clear sky
21°C
29.08.2025.
Нови Сад
eur
117.1757
usd
100.6578
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ИСТРА ЗАМИРИСАЛА НА СРЕМСКЕ КАРЛОВЦЕ Екипа „Сачијада” најбоље припремила јагњетину са поврћем и однела победу

29.08.2025. 08:48 08:54
Пише:
Јово Галић
Извор:
Дневник
Коментари (0)
истра
Фото: приватна архива

На овогодишњој гастрономској смотри „Валбандон под сачом”, која је 21. пут одржана на плажи Валбандон у Истри, екипа из Србије – „Сачијада” из Сремских Карловаца – однела је победу у категорији најбоље припремљеног сача, оставивши снажан утисак на жири и публику.

Уз громогласне аплаузе и подршку бројних посетилаца, учесници из Сремских Карловаца су награђени пршутом и вином, симболима истарске гастротрадиције. 

Њихов сач од јагњетине и поврћа, припремљен с посебним акцентом на арому и презентацију, издвојио се међу 20 екипа из целог света. Жири је истакао да су нијансе одлучивале победнике, али је српска екипа показала изузетну креативност и технику.

– Срећни смо што смо остварили велики успех у Истри, домаћини су нас лепо дочекали, представили у тамошњим медијима – рекао је Ромео Карановић, који је био део победничке екипе, у којој су још били Драгиша Стефановић, Андријана Карановић, Жарко Карановић, Весна Стефановић, Жарко Карановић и Мира Карановић. 

Манифестација је окупила око 150 учесника из више земаља, укључујући Словенију, БиХ, Италију, Велика Британију, Холандију, чак и Мексико. Поред такмичења у припреми чрипње, одржано је и надметање у резбарењу пршута, као и изложба домаћих производа и уметнички приказ резбарених лубеница.

За добру атмосферу побринули су се бендови, а посетиоци су уживали у локалним делицијама и ручно рађеним производима.

јагњетинa такмичење истра
Извор:
Дневник
Пише:
Јово Галић
Нови Сад
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај