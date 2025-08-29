ИСТРА ЗАМИРИСАЛА НА СРЕМСКЕ КАРЛОВЦЕ Екипа „Сачијада” најбоље припремила јагњетину са поврћем и однела победу
На овогодишњој гастрономској смотри „Валбандон под сачом”, која је 21. пут одржана на плажи Валбандон у Истри, екипа из Србије – „Сачијада” из Сремских Карловаца – однела је победу у категорији најбоље припремљеног сача, оставивши снажан утисак на жири и публику.
Уз громогласне аплаузе и подршку бројних посетилаца, учесници из Сремских Карловаца су награђени пршутом и вином, симболима истарске гастротрадиције.
Њихов сач од јагњетине и поврћа, припремљен с посебним акцентом на арому и презентацију, издвојио се међу 20 екипа из целог света. Жири је истакао да су нијансе одлучивале победнике, али је српска екипа показала изузетну креативност и технику.
– Срећни смо што смо остварили велики успех у Истри, домаћини су нас лепо дочекали, представили у тамошњим медијима – рекао је Ромео Карановић, који је био део победничке екипе, у којој су још били Драгиша Стефановић, Андријана Карановић, Жарко Карановић, Весна Стефановић, Жарко Карановић и Мира Карановић.
Манифестација је окупила око 150 учесника из више земаља, укључујући Словенију, БиХ, Италију, Велика Британију, Холандију, чак и Мексико. Поред такмичења у припреми чрипње, одржано је и надметање у резбарењу пршута, као и изложба домаћих производа и уметнички приказ резбарених лубеница.
За добру атмосферу побринули су се бендови, а посетиоци су уживали у локалним делицијама и ручно рађеним производима.