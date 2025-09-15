few clouds
ИЗ МАТИЧАРСКОГ ЗВАЊА: Умрли

Фото: pixabay.com

Протекле недељу у Новом Саду су преминули:

Милена Стојаковић рођ. Врукашиновић (1955), Лепосава Којић рођ. Благојев (1939), Милош Наодовић (1946), Борка Обровац рођ. Шашић (1939), Јурај Валенћик (1978), Ксенија Прибаковић рођ. Миросављевић (1954), Љубица Праћа рођ. Арсенић (1955), Мира Лукач рођ. Танчић (1954), Жужана Димович рођ. Димовић (1957), Милена Поповић рођ. Бајић (1962), Ивица Мајданџић (1970), Бранко Млинар (1955), Сретко Палалић (1946), Иштван Олајош (1955), Атила Пал (1979), Петар Дакић (1954), Антун Кормањош (1946), Боја Бојић рођ. Јовић (1942), Мара Мартић рођ. Балаћ (1958), Љуљјета Сељими рођ. Рака (1965)

