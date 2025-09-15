из матичарског звања: умрли

ДЕ­ЦИ СА АУТИ­ЗМОМ У ЗРЕЊАНИНУ ПОТРЕБНЕ ПРОСТОРИЈЕ Удружење „Пла­ви круг” покренуло акцију прикупљања новца ПОДРШКА КОЈА ЗНАЧИ ВИШЕ ОД ЗИДА И КРОВА

ГРАЂАНИ СУ ОВО ИШЧЕКИВАЛИ СКОРО ЦЕО ВЕК! Највећа инвестиција у Белој Цркви вредна је 633 милиона, а ево како је белоцрквански шор претворен у велелепну улицу! (ФОТО)

ОДРЖАН VII ФЕСТИВАЛ МАЂАРСКЕ КУХИЊЕ ПОД ПЛАТАНИМА Врбас уживао у специјалитетима мађарске кухиње