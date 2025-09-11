ЈЕДИНСТВЕНИ ПИЛОТ ПРОЈЕКАТ ПАСТЕРОВОГ ЗАВОДА У току је провера присутности ОВОГ паразита међу новосадском децом узраста до 14 година
НОВИ САД: Новосадски "Пастеров завод" почео је са спровођењем јединственог пилот пројекта провере присутности токсокаријазе - паразита, којег преносе пси и мачке, међу новосадском децом узраста до 14 година.
Пројекат се спроводи у сарадњи са Институтом за здравствену заштиту деце и омладине Војводине, уз финансијску подршку града Новог Сада.
Овај јединствени и веома значајан пројекат, који ће открити број заражене деце токсокаријазом у Новом Саду, заживео је 1. јула. Анализе се врше на случајном узорку од 300 деце, у Институту за здравствену заштиту деце и омладине Војводине.
"Велики значај овог пројекта је могућност превенције у његовом настанку. Пројекат ће открити актуелне носиоце токсокаре у организму деце узраста до 14 година, али оно што даје последицу тог пројекта је могућност превенције односно утврђивање жаришта делова града који су инфицирани токсокаром и могућност едукације родитеља деце и здравствених радника у тим подручјима али, и дезинфекције дечјих игралишта, нарочито пешчаника"", истиче доцент др Мирјана Стојшић, гастроентерохепатолог.
Сви узорци се достављају у лабораторију Пастеровог завода, где научни радници помоћу Елиса и Western блот тестова проверавају присуство тог опасног паразита. До сада је обрађена једна трећина серолошких узорака, а међу прелиминарним резултатима има и потврђених случајева.
Координаторка пројекта др Верица Симин, из Пастеровог завода, наводи:
"Ми смо добили податке да је четворо деце заражено са овом паразитозом, двоје деце су са подручја Петроварадина, једно дете је са подручја Салајке, један узорак је са подручја Новог Насеља, Бистрице, али то је гранично позитивно. Морам рећи да може да се ради и о укрштеним реакцијама, стога се ради потврдни Western Blot test".
Токсокаријазу изазивају ларве округлих црва које се налазе у цревима паса и мачака.
"Токсокаријазом дете може да се зарази приликом играња напољу, у пешчаницима који су заражени од стране кућних љубимаца или паса и мачака који су луталице, и због тога нам је важно да направимо пројекцију у граду где се све налазе локалитети који су позитивни на овај узрочник, да бисмо могли даље та дечја игралишта дезинфиковати и заменити пешчанике где се деца играју", каже Драгана Газибара, директорка Пастеровог завода.
Прва фаза пројекта, који је резултат мултидисциплинарне сарадње две здравствене установе, завршава се 1. октобра, након чега се очекују и резултати овог истраживања.
