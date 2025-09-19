КАНДИДАТУРА И ПРОЈЕКТИ КОЈИ СУ ОБЛИКОВАЛИ ГРАД У КРЕАТИВНИ ЦЕНТАР МЕДИЈСКИХ УМЕТНОСТИ Нови Сад на путу ка УНЕСКО признању
Кандидатура Новог Сада за престижну титулу УНЕСКО креативног града у категорији медијских уметности била је резултат пажљиво осмишљене стратегије, дугогодишњег рада и посвећености култури као темељу развоја града.
У оквиру те кандидатуре посебно су се издвојили пројекти који су осликавали јединствену способност Новог Сада да спаја традицију и савременост, науку и уметност, историју и будућност.
Међу њима се налазе Дочек, манифестација која је Нови Сад поставила на европску мапу градова са иновативним приступом прослави Нове године и културе; затим Тесла светлосна галерија, спектакуларни спој научног наслеђа Николе Тесле и дигиталне уметности; Дух места – први век Дистрикта, мултимедијална поставка која је ревитализовала индустријско наслеђе и претворила га у интерактивну причу; Челичана, објекат некадашње индустријске зоне, трансформисан у новомедијски центар и галерију; те Тишма павиљон, новомедијски догађај посвећен стваралаштву Александра Тишме који је књижевност повезао са дигиталним и сценским изразом. Сви ови пројекти постали су стубови кандидатуре и показали УНЕСКО комисији да Нови Сад има снагу, визију и креативни потенцијал да се развија у правцу савременог центра медијских уметности.
Пројекти који потврђују снагу УНЕСКО титуле
Добијање титуле УНЕСКО креативног града, потврдили су и прошли пројекти који једнако потврђују снагу и разноврсност културне сцене. Међу њима се истиче изложба „Милева: Ми смо стена”, која је кроз уметничку интерпретацију испричала причу о Милеви Марић Ајнштајн, пружајући ново светло на њен живот и научно наслеђе. Позоришна представа „CatClaw”, настала према првој домаћој стрипској хероини Банета Керца, донела је спој пантомиме, дигиталне сценографије и илузионистичких ефеката, потврдивши да Нови Сад уме да спаја стрип културу и савремене позоришне праксе. Ту је и пројекат „Време и васељена”, који је кроз мултимедијални приступ истражио универзалне теме постојања, повезујући науку, филозофију и уметност у јединствен уметнички доживљај. Посебан допринос дао је и пројекат „Акценти”, мултимедијална изложба Музеја Града Новог Сада, која је кроз 22 целине симболично представила дух града кроз његове историјске вредности – мултикултуралност, образовање, еманципацију и европски идентитет.
Сви ови пројекти не само да потврђују зашто је Нови Сад поносни носилац УНЕСКО титуле, већ и сведоче о томе да је град наставио да расте, ствара и инспирише, показујући да култура и креативност нису тренутни подухвати, већ трајна одредница његовог идентитета и развоја.
Град будућности утемељен на култури
УНЕСКО титула за Нови Сад није само признање за пројекте који су допринели његовој кандидатури и освојеној титули, већ и обавеза да се тај пут настави и даље. Нови Сад је доказао да култура може бити главни покретач друштвеног, економског и урбаног развоја, као и да мултимедијални и интерактивни пројекти имају моћ да обликују нову слику града у глобалном контексту. Спајајући традицију и иновацију, Нови Сад је постао пример како један град у региону може превазићи границе и позиционирати се на светској мапи креативних центара. Ова титула није крај пута, већ подстицај да се кроз нове пројекте, сарадње и идеје град и даље развија као град будућности – град у којем уметност и креативност чине основу идентитета и свакодневног живота.