У КЛУБУ СТУДЕНТСКОГ КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА „Шаптај тишине” Сузане Рудић

28.08.2025. 10:10 10:14
Пише:
Леа Радловачки
Извор:
Дневник
књига
Фото: Дневник.рс / Л. Радловачки

Промоција књиге „Шаптај тишине у кући истребљених снова” Сузане Рудић одржаће се данас од 19 часова у Клубу Студентског културног центра (Владимира Перића Валтера 5).

Осим ауторке, на скупу ће говорити Снежана Алексић Станојловић, Данијела Марковић, Мина Изгаревић и Ксенија Голубовић.

Реч је о четвртој збирци младе песникиње, која је прве своје радове укоричила 2015. године, те овом последњом књигом, може се рећи, обележава уметнички јубилеј, али и развој и напредак у личном животу.

– „Шаптај тишине” говори о неправди у друштву, и посвећен је више младима који немају довољно отворених врата, а покушавају да пронађу свој излаз ког нема. Свако ко прочита књигу надам се да ће га мотивисати да следи своје снове, да не одустаје од њих без обзира на то какво је време, да не дозволи да му се угаси младост – појаснила је Сузана Рудић у недавном разговору за „Дневник” а поводом објављивања новог дела.

Оно што је карактеристично за ову књигу јесте да странице међу корицама нису испуњене само њеним доживљајем света око себе, већ и сећањима њеног деде Николе Драгаша који је, за разлику од своје унуке, своје стваралаштво фокусирао на родољубље.

Нови Сад
