clear sky
28°C
10.08.2025.
Нови Сад
eur
117.1697
usd
100.48
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

У МУЗЕЈУ ВОЈВОДИНЕ ПРЕДАВАЊЕ О ЂОРЂУ ВАЈФЕРТУ Индустријалац који је задужио српски народ

10.08.2025. 09:25 09:31
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Коментари (0)
Ђорђе Вајферт
Фото: промо

Предавање „Ђорђе Вајферт” др Соње Јерковић из Архива Народне банке Србије одржаће се у уторак, 12. августа, од 19 сати у Музеју Војводине (Дунавска 35), а у оквиру изложбе „Новчић по новчић – банка”.

Наиме, Ђорђе Вајферт је рођен 15. јула 1850. године у Панчеву у породици угледних индустријалаца, где је завршио немачку основну школу и мађарску гимназију, а након тога трговачку академију у Будимпешти и пољопривредну школу у Минхену, где је изучио технологију прављења пива.

Након повратка у Србију наставио је са радом у породичној фабрици пива, а упоредо је покренуо и посао са рудницима, те се сматра оцем српске рударске индустрије. Био је члан Оснивачког и првог Управног одбора Народне банке (1884), гувернер у два мандата (од 1890. до 1902. године и од 1912. до 1926. године), а од 1926. доживотни почасни гувернер југословенске Народне банке све до смрти 12. јануара 1937. године. Као велики добротвор и задужбинар, задужио је српски народ и оставио неизбрисив траг у српској историји.

музеј војводине предавање
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Нови Сад
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај