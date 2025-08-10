У МУЗЕЈУ ВОЈВОДИНЕ ПРЕДАВАЊЕ О ЂОРЂУ ВАЈФЕРТУ Индустријалац који је задужио српски народ
Предавање „Ђорђе Вајферт” др Соње Јерковић из Архива Народне банке Србије одржаће се у уторак, 12. августа, од 19 сати у Музеју Војводине (Дунавска 35), а у оквиру изложбе „Новчић по новчић – банка”.
Наиме, Ђорђе Вајферт је рођен 15. јула 1850. године у Панчеву у породици угледних индустријалаца, где је завршио немачку основну школу и мађарску гимназију, а након тога трговачку академију у Будимпешти и пољопривредну школу у Минхену, где је изучио технологију прављења пива.
Након повратка у Србију наставио је са радом у породичној фабрици пива, а упоредо је покренуо и посао са рудницима, те се сматра оцем српске рударске индустрије. Био је члан Оснивачког и првог Управног одбора Народне банке (1884), гувернер у два мандата (од 1890. до 1902. године и од 1912. до 1926. године), а од 1926. доживотни почасни гувернер југословенске Народне банке све до смрти 12. јануара 1937. године. Као велики добротвор и задужбинар, задужио је српски народ и оставио неизбрисив траг у српској историји.