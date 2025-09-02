clear sky
НОВИ ЦИКЛУС ПРОГРАМА У СОКОЛСКОМ ДОМУ Век историје, културе и гимнастике у Новом Саду

02.09.2025. 09:38 09:50
Пише:
Борис Гуран
Извор:
Дневник
соколски
Фото: Срђан Станковић

Један од најпопуларнијих програма који се спроводе у Соколском дому, програм „Родитељ–дете”, почео је нов циклус јуче од 18.15 часова.

Ове године програми и радионице у Соколском дому носиће посебан значај јер 2025. године обележава се век постојања Соколског друштва у Новом Саду.

Програм „Родитељ–дете” већ годинама окупља велики број деце од три до пет година, којој је омогућено да се упознају са гимнастиком и покретима, али и са опасношћу од повреда у спорту.

соколски
Фото: Срђан Станковић

– Концепт је такав да деца, у групицама од по 30, долазе и овде се упознају са гимнастиком, наравно уз присуство родитеља, како би се лакше привикли на окружење и сам спорт – казао је за „Дневник” Срђан Станковић из Соколског дома. – Поред програма „Родитељ–дете”, у просторијама Соколског друштва свакодневно се одвијају многе активности, док нашу салу редовно посећује и национални тим.

Осим већ поменутог програма за децу, овде се одржава и програм за децу од пет до седам година, којим малишани дубље залазе у принципе гимнастике и, уз сагласност родитеља, настављају да тренирају.

Соколско друштво није оријентисано само на децу, па има и термине за старије особе, на које су добродишли сви који су се некада бавили гимнастиком, али и особе које немају претходно искуство. Осим тога, у Соколском дому у вечерњим терминима вежба и група спортског аеробика, ритмичке гимнастике, као и јапанских борилачких вештина.

соколски
Фото: Срђан Станковић

Поред програма „Родитељ–дете", у просторијама Соколског друштва свакодневно се одвијају многе активности, док нашу салу редовно посећује и национални тим (Срђан Станковић)

– Осим спортске активности, имамо и културно-историјску секцију, која се бави историјом Соколског дома и Соколског друшта, свим успесима и значајним догађајима – рекао је Станковић. – Чувамо неке старе фотографије, које се могу видети на улазу, а које нас подсећају на старије генерације и нека прошла времена.

Наредне године обележиће се 90 година од када је Соколски дом отворен за ширу јавност, што ће представљати још један леп јубилеј који осликава дуготрајност и историју Соколског дома у Новом Саду.

соколски дом радионице за децу соколско друштво
Нови Сад
