НОВИ САД НА ДВА ТОЧКА На пола пута до титуле бициклистичког града
Нови Сад је већ деценијама познат као град бициклиста. Равна конфигурација терена, велики број студената и релативно кратке градске релације учинили су да вожња на два точка постане свакодневица многих грађана.
Ипак, иако је бицикл у Новом Саду често најбржи и најпрактичнији начин да се стигне од тачке А до тачке Б, бициклисти се и даље суочавају са низом проблема.
Према званичним подацима, у Новом Саду постоји око 120 километара бициклистичких стаза, што је највећа мрежа у Србији. Најфреквентнији правци су дуж Булевара ослобођења, Булевара Европе и Кеја жртава рације, али грађани указују да стазе често нису довољно широке, као и да се понекад прекидају на раскрсницама или се сударају са пешачким зонама.
- Бицикл возим свакодневно, до посла и назад, али морам да будем двоструко опрезан. Аутомобили често не поштују бициклистичке прелазе, а и пешаци умеју да залутају на стазу - каже тридесетогодишњи инжењер из Новог Сада Марко Mалић.
Бицикл је за многе Новосађане и симбол слободе и здравог живота. Посебно викендом, стазе ка Штранду и Футогу пуне су рекреативаца, породица са децом и спортиста. У плану је и даље ширење мреже стаза, пре свега према Петроварадину и Клиси, као и боље повезивање са приградским насељима. У склопу проширења мреже бициклистичких стаза је и изградња пешачко-бициклистичког моста преко Дунава на стубовима некадашњег моста Франца Јозефа, који ће представљати најсигурнију спојницу Новог Сада и Петроварадину за бициклисте.
Организације које окупљају бициклисте наглашавају да је за прави бициклистички град потребно више од стаза. Потребна је и инфраструктура – сигурни паркинг простори, пумпе за гуме, јасна сигнализација и континуирана едукација свих учесника у саобраћају.
За сада, Нови Сад је на пола пута: и даље довољно компактан да бицикл буде идеалан превоз, али и довољно велик да се проблеми бициклиста морају озбиљно решавати. А сваки Новосађанин који је макар једном возио бицикл поред Дунава зна – град се на два точка доживљава сасвим другачије.