Нови Сад
НОВОСАЂАНИ НЕ ПОДРЖАВАЈУ ОНЕ КОЈИ УНИШТАВАЈУ, БЛОКИРАЈУ И НАПАДАЈУ НЕИСТОМИШЉЕНИКЕ Мићин: Грађани шаљу јасну поруку да желе да живе нормално и слободно

31.08.2025.
Фото: принтскрин инстаграм/zarkomicin

Градоначелник Жарко Мићин заједно са грађанима учествује на, како је рекао, величанственом и достојанственом скупу више хиљада грађана Новог Сада који у мирној шетњи од Ветерника до Футога шаљу јасну поруку да желе да живе нормално и слободно.

-Велики број Новосађана је пристојно и јасно поручио да жели да им деца иду у школе, а студенти на факултет. Да им нико не блокира улице. Не долази пред куће и станове. Да им нико не исписује графите мржње на фасадама кућа, само зато што другачије мисле. Данас смо још jедном потврдили да је наша визија заснована на бољој садашњости и будућности за све. Данас смо потврдили да смо посвећени дијалогу, заједништву, напретку и бољем животу свих људи - написао је Мићин на Инстаграму. 

Данашњи скуп, како је рекао градоначлник Мићин, је показао да на сваку групу блокадера који на насилним скуповима и преко неких телевизија сеју мржњу, долази многоструко већи број грађана који желе миран и достојанствен живот.

-Најоштрије осуђујем провокације и напад блокадера на величанствену колону мирних и пристојних људи који су им криви само зато што мисле другачије. То је једини програм који нуде. То је једина политика коју имају. Новосађани то знају. И Новосађани су им данас још једном показали да не подржавају оне који уништавају, блокирају и нападају неистомишљенике. Грађани су поручили да треба да наставимо са политиком развоја. Захваљујем се свим Новосађанима који су мирно, уљудно и добронамерно учествовали у одбрани свог права да се слободно крећу, мисле, говоре и подржавају политику у коју верују - истакао је Мићин. 

