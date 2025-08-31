(ВИДЕО, ФОТО) НЕПРЕГЛЕДНА КОЛОНА ГРАЂАНА У ВЕТЕРНИКУ Порука је јасна ДОСТА ЈЕ БИЛО БЛОКАДА Победиће пристојна Србија
31.08.2025. 18:15 19:11
Више хиљада грађана окупило се у Ветернику како би исказали своје незадовољство вишемесечним блокадама и уличним насиљем.
Дугачка колона формира се од кружног тока у Ветернику, дуж Улице Иве Лоле Рибара у правцу Футога, где ће се окупити код Спортског центра.
На челу колоне могу се видети транспаренти "Нови Сад против блокада" и "Нови Сад тиха већина". Мотористи предводе колону.
-Блокаде нису решење, доста смо ћутали. Сада ћемо ми бити мало гласни. Има нас који смо праве патриоте. Победиће пристојна Србија - рекла је једна грађанка.
-Дошао сам малопре са службеног пута из Словачке, да овим грашанима пружим подршку у њиховој борби против хаоса, деветомесечног насиља и блокада. На овај начин подржавам државу Србију - рекао је други Новосађанин.
Порука свих окупљених је да се родољубљем брани отаџбина и да је доста блокада.
Широм Србије почела су окупљања грађана који се противе блокадама, а овога пута грађани се окупљају и у великим градовима - Београду, Новом Саду, Крагујевцу. Грађани су се окупили и у Руми, Бачкој Паланци, Врњачкој Бањи, Пироту, Малом Зворнику, Владимирцима, Трговишту, Убу, Аранђеловцу, Зрењанину, Пожеги, Лозници, Краљеву, Старој Пазови, Инђији, Бору, Зајечару, Бујановцу, Белој Паланци, Шиду, Мерошини, Обреновцу, а након окупљања планиране су мирне шетње.