ОД 13. СЕПТЕМБРА У КУЛТУРНОМ ЦЕНТРУ НОВОГ САДА Радионице глуме и сценског наступа
02.09.2025. 09:53 09:56
Нови циклус пројекта „Чуваркућа”, намењеног првенствено деци из хранитељских породица, али и свој деци узраста од 11 до 16 година, заинтересованој за глуму и сценски наступ, почиње 13. септембра.
Радионице ће се одржавати сваке суботе од 13 до 15 часова у простору Културног центра Новог Сада (Католичка порта 5).
Организатор пројекта је Културни центар Новог Сада у сарадњи са Центром за породични смештај и усвојење Нови Сад.
Пријаве су отворене до 10. септембра путем мејла [email protected].
Број места је ограничен па је учешће могуће само до попуњавања капацитета.