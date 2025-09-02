clear sky
ОД 13. СЕПТЕМБРА У КУЛТУРНОМ ЦЕНТРУ НОВОГ САДА Радионице глуме и сценског наступа

02.09.2025. 09:53 09:56
Пише:
Борис Гуран
Извор:
Дневник
Фото: KCNS

Нови циклус пројекта „Чуваркућа”, намењеног првенствено деци из хранитељских породица, али и свој деци узраста од 11 до 16 година, заинтересованој за глуму и сценски наступ, почиње 13. септембра.

Радионице ће се одржавати сваке суботе од 13 до 15 часова у простору Културног центра Новог Сада (Католичка порта 5).

Организатор пројекта је Културни центар Новог Сада у сарадњи са Центром за породични смештај и усвојење Нови Сад. 

Пријаве су отворене до 10. септембра путем мејла [email protected]

Број места је ограничен па је учешће могуће само до попуњавања капацитета.

Нови Сад
