broken clouds
27°C
09.09.2025.
Нови Сад
eur
117.1695
usd
100.0081
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ОД 13. СЕПТЕМБРА У КУЛТУРНОМ ЦЕНТРУ НОВОГ САДА Радионице глуме и сценског наступа за децу

09.09.2025. 11:09 11:15
Пише:
Борис Гуран
Извор:
Дневник
Коментари (0)
Фото: Youtube Printscreen

Нови циклус пројекта „Чуваркућа“ намењеног првенствено деци из хранитељских породица, али и свој деци од 11 до 16 година заинтересованој за глуму и сценски наступ почиње од 13. септембра.

Радионице ће се одржавати сваке суботе од 13 до 15 часова у простору Културног центра Новог сада (Католичка порта, 5).

Стручни фацилитатори са искуством у раду са децом водиће учеснике кроз вежбе сценског говора и покрета, јачајући њихово самопоуздање, тимски дух и изражајне способности. Завршни резултат биће нова представа, која ће бити изведена пред хранитељима, породицама, пријатељима и широм новосадском публиком.

Организатори пројетка су Културни центар Новог Сада у сарадњи са Центром за породични смештај и усвојење Нови Сад. Пријаве се примају још сутра путем мејла [email protected]. Број места је ограничен, па је учешће могуће само до попуњавања капацитета.

радионице за децу Чуваркућа
Извор:
Дневник
Пише:
Борис Гуран
Нови Сад
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај