ОД 13. СЕПТЕМБРА У КУЛТУРНОМ ЦЕНТРУ НОВОГ САДА Радионице глуме и сценског наступа за децу
Нови циклус пројекта „Чуваркућа“ намењеног првенствено деци из хранитељских породица, али и свој деци од 11 до 16 година заинтересованој за глуму и сценски наступ почиње од 13. септембра.
Радионице ће се одржавати сваке суботе од 13 до 15 часова у простору Културног центра Новог сада (Католичка порта, 5).
Стручни фацилитатори са искуством у раду са децом водиће учеснике кроз вежбе сценског говора и покрета, јачајући њихово самопоуздање, тимски дух и изражајне способности. Завршни резултат биће нова представа, која ће бити изведена пред хранитељима, породицама, пријатељима и широм новосадском публиком.
Организатори пројетка су Културни центар Новог Сада у сарадњи са Центром за породични смештај и усвојење Нови Сад. Пријаве се примају још сутра путем мејла [email protected]. Број места је ограничен, па је учешће могуће само до попуњавања капацитета.