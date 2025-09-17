overcast clouds
ОД ВЕЧЕРАС ДО НЕДЕЉЕ У ГАЛЕРИЈИ МАТИЦЕ СРПСКЕ Дани европске баштине

17.09.2025. 10:24 10:26
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Коментари (0)
Фото: Дневник/Филип Бакић

Концертом Теофила Миленковића, виолина, и Душана Гроздановића, клавир, који ће изводити дела Паганинија, Шумана и Изаје, вечерас од 19 часова почеће Дани европске баштине у Галерији Матице српске, Трг галерија 1.

Сутра од 19 часова др Моника Лешер одржаће предавање на енглеском језику „Тајни живот уметничких дела”, а историчарка уметности Марија Вукајловић „Париз – континуитет утицаја у делу Лазара Возаревића” у петак у исто време. 

Пројекција филма „ Путовање једног орнитолога” и промоција књиге др Воислава Васића „Селинунте: сасвим лично” предвиђени су у суботу, 20. септембра, од 19 часова. Дани европске баштине у Галерији Матице српске завршавају се у концертом „ Бајке у соло песми”, који ће одржати дуо Воргић/Совтић у недељу од 19 часова.

матица српска дани европске баштине
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Нови Сад
