ОД ВЕЧЕРАС ДО НЕДЕЉЕ У ГАЛЕРИЈИ МАТИЦЕ СРПСКЕ Дани европске баштине
Концертом Теофила Миленковића, виолина, и Душана Гроздановића, клавир, који ће изводити дела Паганинија, Шумана и Изаје, вечерас од 19 часова почеће Дани европске баштине у Галерији Матице српске, Трг галерија 1.
Сутра од 19 часова др Моника Лешер одржаће предавање на енглеском језику „Тајни живот уметничких дела”, а историчарка уметности Марија Вукајловић „Париз – континуитет утицаја у делу Лазара Возаревића” у петак у исто време.
Пројекција филма „ Путовање једног орнитолога” и промоција књиге др Воислава Васића „Селинунте: сасвим лично” предвиђени су у суботу, 20. септембра, од 19 часова. Дани европске баштине у Галерији Матице српске завршавају се у концертом „ Бајке у соло песми”, који ће одржати дуо Воргић/Совтић у недељу од 19 часова.