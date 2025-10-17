ОДРЖАНА ЈАВНА РАСПРАВА О ПЛАНУ ЦРКВE НА ЛИМАНУ Стотинак примедби, све одбијене
Седница комисије за планове, на којој је разматрано стотинак примедби, сугестија и мишљења на нацрт Плана генералне регулације (ПГР) рекреативног подручја „Штранд-Кабел”, који предвиђа градњу цркве, одржана је јуче.
Идеја о цркви на Лиману недалеко од Штранда изазвала је бројне полемике у јавности, па не изненађује велики број пристиглих примедби на плански документ, које су махом одбијене.
Међу примедбама су најчешће оне да не треба уништавати зелену површину и вишедеценијско дрвеће, да локација за цркву није примерена имајући у виду близину плаже, да је планирани верски објекат превише близу насипа, да би требало смањити габарит ако већ није могуће наћи нову локацију, да ће се изградњом храма на том месту повећати гужве у саобраћају, па сам тим и бука.
Међу одбијеним примедбама је и она Друштва архитеката (ДаНС), која се односи на то да је простор за јавни објекат мали и да ту треба да остане зелена површина и уколико црква буде изграђена на планираној локацији неће бити места за дечје игралиште и теретану на отвореном. Будући да ће се планирани храм СПЦ налазити на мање од 20 метара удаљености од стамбених зграда то ће, како су навели у једној од тачака, утицати на осветљеност станова, поготово на нижим спратовима, имајућу у виду габарит грађевине. У једном од образложења Комисија је истакла да Новом Саду, а поготово Лиманима недостаје верских објеката, а урбанистички норматив је један храм на око 9.000 становника.
Висина храма 17,7 метара
Храм СПЦ планиран је на површини око 11.598 метара квадратних, од чега би црква заузимала пет одсто простора, тачније око 1.000 квадрата. Планирани храм биће до 17,7 метара висине с крстом на торњу. Црква би требало да буде тробродна, оријентална или ранохришћанска базилика, у којој би сва три брода била под једним кровом.
Лиманци, пак, сматрају да су грађани ти који одлучују да ли им је и на ком месту потребна црква. Адвокат Иван Максимовић поставио је питање о водним условима, будући да је предвиђена градња у зони заштите 2, као и о ресторану „Кубо” и радовима који се, како је рекао, тамо изводе. Комисија и урбанисти одговорили су му да су сви услови надлежних институција и установа испуњени, укључујући и онај о удаљености објекта од изворишта воде.
У неким од одговора на примедбе грађана, Комисија објашњава да је планом генералне регулације предвиђено додатно озелењавања спорне површине, те да ће због цркве само једно дрво бити посечено, али ће зато бити посађена нова на другом месту.