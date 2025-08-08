КРУЗЕРИ СТИЖУ У СРЕМСКЕ КАРЛОВЦЕ! Почела изградња међународног пристаништа, у фрушкогорски драгуљ долазе ТУРИСТИ ИЗ ЦЕЛЕ ЕВРОПЕ
Данас је у Сремским Карловцима почела изградња међународног пристаништа.
„Када је реч о Општини Сремски Карловци, несумњиво је да је ово пројекат од изузетног инфраструктурног и туристичког значаја. Карлвоци имају капацитете да приме велики број туриста. Налазимо се на доброј географској позицији. Између две реке, између два наша највећа града. До сада нисмо имали услове за наутички туризам“, рекао је Дражен Ђурђић, председник општине Сремски Карловци.
Он је додао да је напокон кренула завршна фаза реализације овог пројекта. Каже да се данас побијају шипови, а Карловци ће за 90 дана имати модеран међународни пристан.
„Тиме добијамо могућност да примимо нове туристе. Али број туриста није једино што је важно. Важно је да нађмо наше место на међународном пловном путу. Захваљујем се председнику Александру Вучићу који је инсистирао да овај пристан буде део програма „Скок у будућност“. Дакле, наш задатак је да до почетка Експо 2027 будемо апсолутно прва туристичка дестинација после Београда“, закључио је Ђурђић.
Вук Перовић, директор Агенције за управљање лукама Србије, истакао је да, када се ово међународно пристаниште заврши, биће то 12 у Србији. Дакле, сада имамо осам на Дунаву и три на Сави.
„Са још три пристаништа у Апатину, Баноштору и Раму, која планирамо да завршимо до краја године, заокружићемо комплетну понуду крузинга у нашој земљи. Пре 20 година имали смо само једно пристаниште и пристајао је само један брод. Планирамо да већ наредне године овде пристају брподови до 135 метара дужине са капацитетом од 250 туриста. Сигуран сам да ће то покренути многе делатности у Сремским Карловцима“, истакао је Перовић.
Он је додао да ће ово пристаниште ставити Карловце на наутичку карту, а тиме и на А страну наутичког туризма.
Државни секретар у Министарству туризма и омладине Урош Кандић рекао је да ће то пристаниште дати нове обрисе туризму у Срему.
"Ресорно министарство је протеклих десет година улагало у туризам и ово је једна од најзначајнијих инвестиција у Срему. Значајна је и инвестиција у Баноштору, надамо се да ће сремски туризам добити потпуно нове обрисе", истакао је Кандић.
Он је додао да се нада да ће ново пристаниште привући и приватне инвеститоре и навео да је то за Сремске Карловце најзначајнија инвестиција у последњој деценији.