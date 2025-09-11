ПРЕМИЈЕРА У КЦ "МЛАДОСТ" У ФУТОГУ Представа о животу са деменцијом
11.09.2025. 09:31 09:47
Премијера представе о животу са деменцијом и друштвеној одговорности „Не заборави ме” биће одржана у понедељак, 15. септембра од 19 часова у КЦ „Младост” Футог (Цара Лазара 42, Футог).
Ауторски и уметнички тим представе чине Лазар Јованов, Бранка Бајић, Драган Живанчевић, Лазар Новков, Иван Правдић, Соња Лештар, Маја Гргић, Душан Мамула.
Извођачице и учеснице у пројекту су Милка Дмитрашиновић, Славица Броћета, Љубица Јанков, Бисерка Савићевић, Ленка Ангелина Дињашки, Наталија Маринковић, Станка Параћ Дамјановић, Љиљана Мамула, Татјана Вукосављевић, Наташа Иванишевић, Слободанка Гавриловић, Ангелина Бенцун.
Улаз је бесплатан, уз обавезно преузимање улазница на благајни.