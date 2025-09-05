УСКОРО ПРЕМИЈЕРА ПРЕДСТАВЕ О ДЕМЕНЦИЈИ Не заборави
05.09.2025. 11:18 11:26
Један од највећих јавноздравствених изазова савременог света, деменција, тема је представе „Не заборави ме“, чија је премијера заказана за 15. септембар, у Културном центру „Младост“, у Футогу.
Улаз је слободан, али уз обавезно преузимање улазница од 8. септембра на благајни КЦ „Младост“ Футог, највише две по особи.
Истражујући различите облике и нивое ејџизма (дискриминације старих), ауторски тим из Србије препознао је деменцију као средишњу тему — болест која дубоко обликује животе старијих људи и њихових ближњих, али све чешће дотиче и генерације средње доби. Представа „Не заборави ме“ настала је кроз вишемесечни позоришни процес са заједницом из Футога и Новог Сада.