УСКОРО ПРЕМИЈЕРА ПРЕДСТАВЕ О ДЕМЕНЦИЈИ Не заборави

05.09.2025. 11:18
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
КЦ "Младост"
Фото: Facebook / KC Mladost Futog

Један од највећих јавноздравствених изазова савременог света, деменција, тема је представе „Не заборави ме“, чија је премијера заказана за 15. септембар, у Културном центру „Младост“, у Футогу.

Улаз је слободан, али уз обавезно преузимање улазница од 8. септембра на благајни КЦ „Младост“ Футог, највише две по особи. 

Истражујући различите облике и нивое ејџизма (дискриминације старих), ауторски тим из Србије препознао је деменцију као средишњу тему — болест која дубоко обликује животе старијих људи и њихових ближњих, али све чешће дотиче и генерације средње доби. Представа „Не заборави ме“ настала је кроз вишемесечни позоришни процес са заједницом из Футога и Новог Сада.

деменција представа КЦ Младост Футог
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
