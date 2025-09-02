overcast clouds
Рибља пијаца "тесна" за све заинтересоване излагаче! СЕПТЕМБАРСКО ИЗДАЊЕ НОВОСАДСКОГ НОЋНОГ БАЗАРА У ПЕТАК ОД 18 ЧАСОВА Организатори поручују: Чекамо вас!

02.09.2025. 22:19 22:21
Пише:
Дневник
Извор:
Војводина уживо, Дневник
Фото: Дневник (Филип Бакић)

НОВИ САД: Новосадски ноћни базар, манифестација која је освојила срца Новосађана и њихових гостију, одржаће се по 78. пут у петак, 5. септембра 2025. године, на Рибљој пијаци.

Посетиоци ће моћи да уживају у богатој понуди од 18 до 24 часа.

Овај догађај већ осам година окупља мале произвођаче, уметнике и занатлије, нудећи јединствену прилику да се на једном месту пронађу гастрономски специјалитети, рукотворине и уметнички производи. Први базар почео је са 160 излагача, а данас њихов број достиже и до 330 по издању, што говори о све већем интересовању.

Да је Базар постао незаобилазно место окупљања, потврђује и чињеница да свако издање посети у просеку око 4.000 људи, а излагачи су толико бројни да за сваки догађај постоји листа чекања.

Организатори поручују да је циљ од почетка био исти – да у пријатној атмосфери, сваке прве недеље у месецу, понуде простор где се мали произвођачи могу повезати са публиком, а посетиоци уживати у шареноликости домаће понуде.

Улаз је слободан, а организатори поручују: “Чекамо вас на Базару!”
 

ноћни базар рибља пијаца новосадски ноћни базар
Нови Сад
