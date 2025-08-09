clear sky
Сахране за понедељак, 11. август

09.08.2025. 15:00
Пише:
Дневник
Фото: Dnevnik.rs

На Градском гробљу у Новом Саду у суботу ће бити сахрањени:

Мика (Миле) Жижа (1941.) у 14:15
Лидија (Јован) Вајс (1955.) у 13:30
Зорка (Васкрсије) Калугер (1950.) у 12:45
Добринка (Перо) Ђурђевић (1949.) у 12:00

Ержебет (Шандор) Сабо (1951.) -испраћај- у 09:45
Адела (Ловро) Живковић (1950.) -урна- у 13:30

Православно гробље  Ср. Каменица

Стеван (Петар) Боројевић (1934.) у 13:00

Ново гробље – Петроварадин

Графина (Стеван) Стошић (1943.) у 15:00

Горње гробље – Ковиљ

Душанка (Перо) Ромчевић (1948.) у 13:00

