САТЕЛИТ ДОБИЈА МОДЕРНУ ШКОЛУ ОД 1.300 КВАДРАТА, 1.600 ЂАКА УСКОРО У ВЕЛЕЛЕПНОМ ЗДАЊУ Репортери "Дневника" обишли радове и ево како све изгледа
Изградња Основне школе „Милош Црњански” у Новом Саду, на Сателиту, улази у сам финиш пошто је Покрајинска влада обезбедила 144 милиона динара за завршне радове.
Репортери „Дневника” обишли су градилиште и уверили се да су радови заиста при крају. Нова зграда је увелико застакљена и уграђена је столарија. Истовремено ради се и на уређењу ентеријера, па су тако у просторијама и учионицама монтирани видео-надзор и друга опрема, школске табле, а ради се и на уређењу тоалета.
Постојећи објекат школе није задовољавао потребан капацитет за број ученика који се повећава сваке године. С обзиром на то да се тај део града убрзано развија, а у последње време је, баш у близини, подигнуто неколико вишеспратница, пре више од две године одлучено је да је време да Нови Сад и Сателит добију нову и већу зграду установе за основно образовање.
Изградњу новог објекта ОШ „Милош Црњански”, што је једно од највећих улагања у образовање, у потпуности финансира Управа за капитална улагања Војводине
Нови школски објекат има близу 13.000 квадратних метара, моћи ће да прими око 1.600 ученика и имаће 39 учионица, малу и велику фискултурну салу, просторије за продужени боравак, кухињу са трпезаријом, специјализоване кабинете, библиотеку, канцеларије за наставно и стручно особље, као и потпуну приступачност за особе са инвалидитетом.
Први и други спрат у потпуности ће имати образовну намену, па су ту предвиђене учионице, кабинети и припремне просторије
Предстоји и уређење дворишта и спортских терена који ће бити прилагођени школским активностима. Зграда је конципирана тако да се сви садржаји школског програма обједине у једну мултифункционалну целину. Хоризонталног габарита је око 4.115 квадратних метара, имаће сутерен и два спрата.
С обзиром на то да су у приземљу формирани атријуми који се пружају кроз објекат целом његовом висином, бруто површина приземља, без атријума, је око 3.127 квадрата. Колски приступ комплексу планиран је из Улице Стевана Момчиловића, а улазиће се на још два места из Улице Анђе Ранковић.
Осим главног, школа ће имати и посебан улаз за запослене, али и економски за снабдевање, те улаз у подстаницу, као и противпожарни улаз, односно излаз. У приземљу је улазни хол са аудиторијумом, централне вертикалне комуникације, као и учионице за ђаке нижих разреда, санитарни блокови, кухиња са кантином и трпезаријом.
Први и други спрат у потпуности ће имати образовну намену, па су ту предвиђене учионице, кабинети и припремне просторије. У подземној етажи, у централном делу предвиђене су мултифункционалне и спортске сале. У тракту ка Улици Анђе Ранковић биће смештени садржаји за пријем родитеља, канцеларије запослених, зборница, канцеларија директора и аудиторијум ка отвореним теренима, док је у тракт према Улици Стевана Момчиловића функционално опредељен за кухињски простор, пратеће просторије, свлачионице, теретану, санитарни блок и простор подстанице.
На првом и другом спрату два тракта су повезана галеријама у виду ходника који пресецају мултифункционалну спортску салу и формирају јединствену визуелну целину. На првом и другом спрату ће се налазити и библиотека, простори за разне секције, као и излаз на отворену озелењену терасу, намењену учењу и школским догађајима на отвореном.
Према плану, постојећи школски објекат остаће у функцији све док се у потпуности не заврши изградња новог, након чега би се објекти старе школе срушили и на том делу парцеле биће изграђена два комбинована спортска терена димензија 40 пута 20 метара, као и трим-стаза, позиционирана тако да се сачува споменик природе – платан у дворишту. Приликом организације простора водило се рачуна да се постојеће дрвеће у највећој мери сачува. У северозападном делу дворишта ће бити уређена 24 паркинга за моторна возила, као и око 60 места за бицикле.
Садашња ОШ „Милош Црњански”, која је раније носила назив „Борис Кидрич” (према статутарној одлуци Општине Нови Сад, 15. априла 1991. године, школа је добила садашњи назив), основана је 1962. године. Школа је дограђена 2010. године, те сада располаже са око 4.159 квадратних метара корисне површине. Похађа је више од 1.150 ученика од првог до осмог разреда, подељених у 43 одељења.
Простор за извођење образовно-васпитног рада је организован на више нивоа: приземље, први спрат, други спрат и два међуспрата повезана широким ходницима. Објекат има десет учионица за разредну наставу, 12 учионица за предметну наставу, специјализоване учионице за продужени боравак, рачунарску учионицу, библиотеку-медијатеку, две фискултурне сале од укупно 350 квадратних метара, као и канцеларије управе школе са зборницом.
Изградња новог објекта ОШ „Милош Црњански” окарактерисана је као једно од највећих улагања у образовање, које у потпуности финансира Управа за капитална улагања Војводине. Камен- темељац положен је у другој половини 2023. године, а рок за завршетак нове школске зграде је скоро две године, тачније 720 дана, што значи да би радови требали да буду завршени до краја ове године.
ОШ „Марија Трандафил” у насељу Ветерник у Новом Саду је последња основна школа која је изграђена, а почела је с радом 1. септембра 2009. године. Пре ње осмолетка је изграђена осамдесетих година прошлог века.