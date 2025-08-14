Искључења струје за петак. 15. август

НОВИ САД: Војводе Бојовића 21, Масарикова 14-18 , 25-27; Хиландарска 2-2а , 5-9; Стевана Сремца 12-20 , 19а-27; Словачка 4-8; Житни трг 2-8 , МОЈ КИОСК НА ЖИТНОМ ТРГУ, МОЈ КИОСК У УЛ. ВОЈВОДЕ БОЈОВИЋА од 08:30 до 10:00

Војводе Бојовића 5; Вука Караџића 2А, 4; Јована Суботића 1 – 5, 2; Масарикова 2 – 8, 1 – 9, 15 – 25; Јосифа Руњанина 1, 3; Успенска 12 – 24; УСПЕНСКА ЦРКВА, ЕВАНГЕЛИСТИЧКА ЦРКВА од 09:00 до 10:15

Темерински пут 15 - 29 од 09:30 до 13:00

ГРАФОПРОДУКТ од 10:00 до 11:30

Алмашка 6 – 12; Пећка 9, 11; Милоша Обилића; Темеринска 18 од 10:30 до 12:00

Косте Шокице 18 – 40, 23 – 39; Бранка Радичевића 11 – 47, 16 – 50; Радоја Домановића 1 – 7А, 2 – 10; Карађорђева 37, 45 – 49, 38 – 48 од 12:30 до 14:00

РУМЕНКА: Николе Тесле 21 – 35, 32 – 54; Соње Маринковић 1 – 19, 39 – 55, 2 – 40; Бачка 17 – 25; Војводе Путника 16 – 24, 21 – 31, 64, 70; Мирослава Антића 1 – 19, 2 – 10; Данила Киша 27 – 39, 28 – 36 од 08:00 до 14:00

СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ: АМБУЛАНТА од 08:15 до 09:15

Патријарха Рајачића 5 – 29, 2 – 20, ВИНОТЕКА, МУЗЕЈ од 09:15 до 14:00