Искључења струје за петак, 19. септембар
19.09.2025. 08:03 08:09
Због ремонта дистрибутивних, трафо станица, изградње прикључака и одржавања надземне мреже у петак, 19. септембар, без електричне енергије ће бити корисници на следећим локацијама:
НОВИ САД: Милана Савића 20, 30-62, 29-53, Шумска 10ц, Петефи Шандора 144-176ф, 157-163,169
Горана Ковачића 4, 10, од 08:00 до 12:00
Стевана Баје Гардиновачког 4-30, 1-33, Драге Дејановић 37-47, Нова 67, од 08:00 до 10:00
Неимарова 10,14,22,26-26а, од 08:30 до 10:30
Део насеља Рибарско острво, од 08:45 до 09:45
Његошева 2, 1-31, Цитроен сервис, Факултет, од 08:30 до 11:30
КАЋ: Новосадска 24-48, 17, Виноградарска 31-39, 12, Првомајска 17, од 09:30 до 10:30