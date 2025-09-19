clear sky
15°C
19.09.2025.
Нови Сад
eur
117.179
usd
99.3379
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

Искључења струје за петак, 19. септембар

19.09.2025. 08:03 08:09
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Коментари (0)
сијалица
Фото: unsplash.com

Због ремонта дистрибутивних, трафо станица, изградње прикључака и одржавања надземне мреже у петак, 19. септембар, без електричне енергије ће бити корисници на следећим локацијама:

НОВИ САД: Милана Савића 20, 30-62, 29-53, Шумска 10ц, Петефи Шандора 144-176ф, 157-163,169
Горана Ковачића 4, 10, од 08:00 до 12:00

Стевана Баје Гардиновачког 4-30, 1-33, Драге Дејановић 37-47, Нова 67, од 08:00 до 10:00

Неимарова 10,14,22,26-26а, од 08:30 до 10:30

Део насеља Рибарско острво, од 08:45 до 09:45

Његошева 2, 1-31, Цитроен сервис, Факултет, од 08:30 до 11:30

КАЋ: Новосадска 24-48, 17, Виноградарска 31-39, 12, Првомајска 17, од 09:30 до 10:30

сијалице струја
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Нови Сад Сервисне информације
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај