Искључења струје за петак, 19. септембар

Војводина

ОПШТИНА ИНЂИЈА НАГРАЂУЈЕ АКАДЕМЦЕ Најбољим студентима уручени уговори о стипендирању

У ОПШТИНИ БЕОЧИН Расписан конкурс за доделу стипендија за ученике средњих школа

БОЈЕВО ГАЂАЊЕ У ЦРНОЈ БАРИ Од 22. до 26. септембра на стрелишту, ево и у ком периоду

ПРЕВЕНТИВНИ СКРИНИНГ РАКА ДОЈКЕ У ЧОКИ На прегледе се позивају жене од 50 до 69 година