Искључења струје за петак и суботу, 29. и 30. август 2025.

28.08.2025. 10:14 11:14
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Фото: pixabay.com

Због ремонта дистрибутивних, трафо станица, изградње прикључака и одржавања надземне мреже 29. августа 2025. без електричне енергије ће бити корисници на следећим локацијама:

НОВИ САД: Миколе Кочиша, Дринска, Паје Маргановића, Невесињска, Луја Браја, Приштинска, Лединачка, Футошка 78 – 82 - од 7.45 до 13 часова

Каменичка, Младена Стојановића, Жикице Јовановића, Бањалучка 2, Бранка Ћопића 106 – 142, 121 – 175, Томе Росандића 44, Славка Родића 1 – 7А, Симе Милутиновића Сарајлије 94, 96, Подунавска 36, Златиборска 30 - 34, Телеком у Б. Ћопића 122, Посластичарница Змај, Месна заједница - од 8.15 до 13.15

Беле Њиве 5 - 11 - од 8.30 до 10.30

Фелеги Тивадора 1 – 5, 2 – 6, Саве Ковачевића 16 – 22, Саве Љубојева 5 – 9, Краљевића Марка 55, 57 - од 9 до 10.30

Darkom - од 9.30 до 13.30

Југ Богдана 18 – 34, 25 – 41, Паркинг сервис - од 10.30 до 12

Јеврејска 19 – 33, 24, 26, 36, 38, Васе Пелагића 7, 11, 13, 14 од 12.30 до 14

ФУТОГ: Железничка од бр. 13 и 52 према Руменци и уз пругу, Железничка станица - од 9.15 до 10.15

У суботу, 30. августа 2025. без струје ће бити потрошачи на следећим локацијама:

ГРАС - од 15 до 16.30

СРЕМСКА КАМЕНИЦА: Телевизија - од 7.15 до 9.45

Напомена: У случају временских неприлика радови ће се отказати

У случају ранијег завршетка радова ЕД задржава право да укључи напајање корисника пре планираног времена!

Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Нови Сад Сервисне информације
